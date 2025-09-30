الإماراتي عمران الحوسني يرفع تصنيفه الدولي في الدوري الروماني للشطرنج

بوخارست في 30 سبتمبر/ وام/ اختتم الأستاذ الدولي عمران الحوسني لاعب منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج، مشاركته الأولى محترفاً مع نادي cs pionii regelui الروماني، برفع تصنيفه الدولي إلى 2313 نقطة، بزيادة 7 نقاط على تصنيفه السابق.

وقال الحوسني “22” عاماً في تصريح اليوم، إنه حقق الفوز مع فريقه في 5 مباريات والتعادل في 3، مقابل خسارة واحدة في دوري الدرجة الثانية، بمشاركة أساتذة دوليين في 18 فريقا، بحصيلة جيدة قادتهم إلى المركز الثالث على مستوى الترتيب.

وأضاف أنه سيشارك مع فريقه في الدوري الروماني في أغسطس 2026 حسب بنود العقد، وخلال هذه الفترة سيشارك في المنافسات المحلية انطلاقاً من دوري الإمارات المقرر يوم 4 أكتوبر المقبل.

ونوه الحوسني بالدعم الكبير من نادي أبوظبي للشطرنج، مشيراً إلى أنه استفاد كثيراً من تجربته الاحترافية في رومانيا، لدورها الكبير في تطوير خبراته ومهاراته التنافسية.