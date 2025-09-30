انطلاق فعاليات الحدث البحري الموازي لليوم البحري العالمي

دبي في30 سبتمبر/ وام/ انطلقت اليوم في دبي، فعاليات الحدث البحري الموازي لليوم البحري العالمي 2025، والذي تنظمه وزارة الطاقة والبنية التحتية على مدار يومين ، تحت شعار "محيطنا، التزامنا، فرصتنا"، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات وخبراء القطاع البحري وصناع القرار الإقليميين والدوليين.

ويعد هذا الحدث منصةً لمناقشة الحلول المتعلقة بالشحن المستدام، والحفاظ على المحيطات، والتحول الرقمي في القطاع البحري، كما يشكل فرصة نوعية لاستكشاف سبل حماية المحيطات وتعظيم العوائد الاقتصادية من خلال الابتكار والتعاون.

وتعكس استضافة الدولة للحدث مكانتها الرائدة في القطاع البحري، مستفيدةً من بنيتها التحتية البحرية المتطورة وموانئها عالمية المستوى.

واستهل اليوم الأول أعماله بافتتاح المعرض البحري، الذي يستعرض أحدث الابتكارات والحلول المستدامة في مجالات النقل والشحن والخدمات اللوجستية البحرية، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا في القطاع البحري.

وتشمل أجندة اليوم الأول عقد ثلاث حلقات نقاشية ثرية، تتناول الأولى موضوع "محيطنا، التزامنا، فرصتنا"، فيما تركز الثانية على قضايا إزالة الكربون وتغير المناخ، كما تناقش الحلقة الثالثة إجراءات معالجة النفايات البلاستيكية البحرية من السفن.

ويؤكد الشعار المعتمد على أهمية التعاون العالمي في حماية النظم البيئية البحرية، والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وتسخير إمكانات المحيطات لتحقيق النمو الشامل والتقدم التكنولوجي.

وتُعدّ دولة الإمارات، بفضل موقعها الإستراتيجي، وقدراتها اللوجستية المتطورة، والتزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، الوجهة الأمثل لاستضافة هذا الحدث.

وستوفر نسخة 2025 منصة عالمية للحوار والتعاون، تتضمن كلمات رئيسية، وحلقات نقاش للخبراء، ومعارض، وورش عمل تفاعلية، تُسهم جميعها في رسم ملامح مستقبل بحري أكثر استدامةً وابتكارا.