5 ملاكمين يمثلون الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين

دبي في 30 سبتمبر/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للملاكمة عن مشاركة خمسة لاعبين في منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب، التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل.

وضمت قائمة المنتخب كلا من أحمد هاشل “وزن 50 كجم”، ويوسف علي ”46 كجم”، ويوسف النابلسي ”66 كجم”، ومعاذ محمد ”75 كجم”، وزايد الشبلي ”81 كجم” ، ويقود الجهاز الفني، محمد الشبلي المدير الفني، إلى جانب المدربين حسان محمدوف وخميس عبيد.

وأوضح الشبلي ، أن برنامج الإعداد المعتمد من الاتحاد يشمل تدريب اللاعبين حالياً بشكل فردي في أنديتهم مع متابعة فنية دقيقة، إلى جانب إقامة تجمع داخلي أسبوعي خلال عطلة نهاية الأسبوع لمراقبة مستوى اللاعبين وضبط الأوزان ورفع الجاهزية الفنية والمهارية.

وأشار إلى أن خطة الإعداد تتضمن أيضاً إقامة معسكر خارجي في أوزبكستان خلال الفترة من 10 إلى 21 أكتوبرالمقبل، يشارك فيه اللاعبون المختارون، قبل التوجه مباشرة إلى مملكة البحرين.

