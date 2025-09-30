وفد "قضاء أبوظبي" يطلع على تجارب إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في صربيا

أبوظبي في 30 سبتمبر /وام/ زار وفد من دائرة القضاء في أبوظبي، مراكز الإصلاح والتأهيل في جمهورية صربيا، للاطلاع على التجارب الحديثة والممارسات المبتكرة في هذا القطاع، وسبل تطوير برامج التأهيل والرعاية الهادفة إلى إعادة دمج النزلاء في المجتمع، إلى جانب الوقوف على الآليات الرقمية والتقنيات الحديثة المستخدمة في تسيير أعمال تلك المراكز.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد الدائرة إلى صربيا، في إطار الحرص على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من النماذج العالمية الرائدة في تطوير بيئة العمل القضائي والإصلاحي، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة، وترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.

وترأس سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الوفد الذي ضم سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، وعبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي.

واطلع الوفد خلال زيارة ميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل في مدينة بانتشيفو الصربية، على السياسات المتبعة في إدارة تلك المراكز، وخطط التطوير المستمرة، إلى جانب البرامج المجتمعية وآليات تطبيق العقوبات البديلة، والربط الإلكتروني بين الجهات المختصة، بما يدعم كفاءة العمل ويعزز جهود الحد من العودة إلى الجريمة.

وتعرف الوفد على النماذج والإجراءات التنظيمية والإدارية، وآليات متابعة أداء النزلاء وتقييم نتائج الخطط التأهيلية الحديثة، بالإضافة إلى الأنظمة الرقمية المعتمدة، والخدمات اللوجستية التي تدعم تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للنزلاء.