برعاية منصور بن زايد / نهيان بن مبارك يفتتح "الملتقى العلمي العالمي 2025" في أبوظبي

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات "الملتقى العلمي العالمي 2025" ، في مركز أدنيك أبوظبي، بحضور معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة خلفان المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، وسعادة محمود العلوي، مدير عام قطاع الكفاءة المؤسسية لدى جهاز أبوظبي للمحاسبة، وعدد من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين، إلى جانب وفود رسمية وأكاديمية من مختلف دول العالم.

ويستقطب الملتقى، الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أكثر من 2000 مشارك ومشاركة يمثلون أكثر من 45 دولة، حيث تستعرض نخبة من المواهب الصاعدة مشاريع ابتكارية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات في القاعات من 7 إلى 10 في مركز أدنيك أبوظبي.

وقال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: “ نُعرب عن بالغ الامتنان والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على رعايته الكريمة لهذا الحدث العالمي الذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم مسيرة التعليم التقني والمهني وتمكين الشباب من تسخير العلم والابتكار لخدمة الإنسانية”.

وأضاف أن الملتقى يمثل منصة ملهمة تجمع نخبة من المواهب الشابة من مختلف دول العالم تحت سقف واحد في أبوظبي، لتبادل الأفكار واستعراض أحدث الابتكارات العلمية التي تسهم في صياغة مستقبل قائم على المعرفة والتطور.

ويقام الملتقى بدعم من مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الراعي البلاتيني، ومجموعة إيدج الراعي الذهبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الشريك الثقافي والوجهة السياحية للحدث، إلى جانب شبكة أبوظبي للإعلام الشريك الإعلامي، وكليات التقنية العليا الشريك الأكاديمي.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الندوات العلمية والورش التفاعلية التي تغطي مجالات متنوعة، إلى جانب أنشطة ثقافية واجتماعية تسهم في توسيع آفاق المشاركين، وبناء جسور للتواصل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية حول العالم.

ويستمر الملتقى حتى الأول من أكتوبر 2025، حيث يشهد الحضور والزوار تجربة علمية ملهمة تُسهم في إعداد جيل من العلماء والمبتكرين القادرين على مواجهة تحديات المستقبل.