برعاية حمد الشرقي/ الفجيرة تستضيف الدورة الـ13 لمنتدى أسواق الطاقة

الفجيرة في 30 سبتمبر/ وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تستضيف إمارة الفجيرة الدورة الثالثة عشرة من منتدى أسواق الطاقة، يومي الأول و الثاني من شهر أكتوبر المقبل، في فندق دبل تري هيلتون الفجيرة.

وتنعقد نسخة هذا العام تحت شعار " إعادة تخيل النمو في عالم مضطرب : المخاطر والفرص؟" ، لتكون منصة إستراتيجية لمناقشة قضايا كبرى تتعلق بمستقبل الاقتصاد العالمي وأمن الإمدادات، وبحث انعكاسات التغيرات الاقتصادية والسياسية على قطاع الطاقة.

ويقام المنتدى في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة من التغيرات الجيوسياسية بين القوى الكبرى، والسياسات الحمائية التي تعيد رسم ملامح سلاسل الإمداد والتجارة البحرية، وصولاً إلى تحديات التحول في قطاع الطاقة والتكنلوجيا.

وتشهد النسخة الحالية من المنتدى، عدداً من الجلسات وورش العمل المتخصصة في قطاع الطاقة والصناعة، بمشاركة من خبراء وصناع قرار من جهات محلية وإقليمية ودولية ، ويتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 300 مشارك من كبار المسؤولين والتنفيذين في مجال الطاقة والصناعة من مختلف دول العالم.

ويتيح المنتدى الفرصة لقادة القطاع المشاركين في الحدث لمناقشة مستقبل الأسواق، واستشراف المخاطر، ورسم ملامح الفرص الكامنة في بيئة اقتصادية غير مستقرة.

ويبرز المنتدى دور إمارة الفجيرة كأحد أهم مراكز تخزين النفط والمنتجات البترولية عالمياً ، ومنصة حوار مهمة في قطاع الطاقة تسعى إلى صياغة رؤى مشتركة لمستقبل الطاقة.