"تحقيق أمنية" تحتفل بمجموعة من الأطفال مرضى القلب

أبوظبي في 30 سبتمبر /وام/ احتفلت مؤسسة "تحقيق أمنية" باليوم العالمي للقلب الذي يُصادف 29 سبتمبر من كل عام، بتحقيق أمنيات أربعة من الأطفال الذين يُعانون من أمراض مستعصية في القلب.

ونظمت المؤسسة حفلا للأطفال وعائلاتهم تضمن فقرات ترفيهية متنوّعة أدخلت البهجة إلى قلوبهم، والتقاط الصور التذكارية التي جسّدت روح المناسبة وأسعدت القلوب ورسمت الابتسامات على الوجوه.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، إن المؤسسة حرصت في هذا اليوم الذي يذكّر العالم بأهمية القلب وصحته، على أن تمنح الأطفال لحظات مليئة بالحب والسعادة والأمل، مؤكدا أن كل أمنية تتحقّق تُعيد للطفل ابتسامته وتُضيء في حياته شعلة أمل جديدة.

وأضاف أن مؤسسة تحقيق أمنية ملتزمة بمواصلة رسالتها الإنسانية لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال من الجنسيات والعقائد المختلفة.

وتنوّعت الأمنيات التي تمّ تحقيقها بين الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية والألعاب.

