"نقل عجمان" تستعرض مشروع الحافلات السريعة "BRT" في "جلوبال ريل"

عجمان في 30 سبتمبر/ وام/ تشارك هيئة النقل في عجمان، في المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية “جلوبال ريل 2025”، الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 2 أكتوبر المقبل في العاصمة أبوظبي، بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والشركات العالمية الرائدة في قطاع النقل والبنية التحتية. وخلال مشاركتها،

وسلطت الهيئة الضوء على مشروع الحافلات السريعة “Bus Rapid Transit – BRT”، الذي يُعد من أبرز مشاريعها الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز شبكة النقل الجماعي وتحقيق نقلة نوعية في خدمات المواصلات داخل الإمارة.

ويمتد المسار المخصص للمشروع لمسافة تقارب 14 كيلومترا ، ويتضمن عشر محطات رئيسية موزعة بشكل إستراتيجي لتغطية المناطق الحيوية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للنظام أكثر من 15 ألف راكب يوميا في مرحلته الأولى، باستخدام حافلات حديثة صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء والتقنيات الهجينة، ومجهزة بأعلى معايير السلامة والراحة، كما تم تصميم مسارات مخصصة للحافلات تضمن انسيابية الحركة وتقليص زمن الرحلة بما يصل إلى 30%، مع ربط المشروع بشبكة النقل العام الحالية ووسائل النقل الأخرى لتعزيز التكامل وسهولة التنقل بين مختلف مناطق الإمارة وربطها بالإمارات المجاورة.

ويأتي المشروع في إطار التزام "نقل عجمان" بدعم أهداف رؤية عجمان 2030 من خلال توفير منظومة نقل مستدامة، ذكية، ومرنة، تواكب النمو السكاني والاقتصادي وتلبي احتياجات الركاب بكفاءة عالية.

وقال حميد المطروشي ، مدير إدارة النقل العام رئيس وفد الهيئة في المعرض، إن مشاركة الهيئة في جلوبال ريل 2025 تمثل فرصة مهمة لعرض مشروع الحافلات السريعة باعتباره نقلة نوعية في قطاع النقل العام بعجمان

وأضاف أن هذا الحدث الدولي يعد فرصة لتبادل الخبرات مع نخبة من المتخصصين والشركاء العالميين بما يعزز التكامل، ويخدم مستقبل النقل في الإمارة والدولة عموماً، لافتا إلى أن المنصة استقطبت اهتمام الزوار والمشاركين، حيث جرى استعراض المخططات والخصائص الفنية للمشروع، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون مع خبراء ومطورين في قطاع النقل.