"الوطني الاتحادي" يشارك في القمة العالمية للقيادات السياسية النسائية

بودغوريتسا - الجبل الأسود في 30 سبتمبر /وام/ شاركت سعادة سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال القمة العالمية للقيادات السياسية النسائية 2025، التي عقدت يومي 29 و30 سبتمبر الجاري في مدينة بودغوريتسا بجمهورية الجبل الأسود تحت شعار "مستقبل إيجابي: بناء الثقة ودفع التقدم".

وشددت سعادة سارة فلكناز خلال كلمتها كمتحدث رئيسي في جلسة بعنوان "المستقبل الرقمي: الأسس الأخلاقية"، على أهمية الحوكمة الرقمية ودورها في خدمة الديمقراطية، مؤكدة أن على البرلمانيين ضمان أن تكون هذه الحوكمة أخلاقية وشفافة وشاملة، خصوصا وأنها تشكل الأساس لأي مجتمع يسعى إلى الابتكار والازدهار، مؤكدة ضرورة احتضان الذكاء الاصطناعي وتبني التكنولوجيا، باعتبارها أدوات هامة تمكن من الانتقال إلى المستقبل، وليس تهديدا.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمتلك رؤية وخططا وإستراتيجيات واضحة في مجال الحوكمة الرقمية والتكنولوجيا، وأنها وضعت منظومة متكاملة من القوانين والقرارات والأنظمة التي تضع الحوكمة ضمن إطارها الصحيح كأداة مساهمة وفاعلة في التنمية والازدهار.

وأكدت أهمية الشراكات العالمية، وضمان تكافؤ الفرص للوصول إلى التكنولوجيا، لافتة إلى أن التقنيات بطبيعتها عابرة للحدود؛ إذ تظهر الإحصائيات، أن هناك أكثر من 2.5 مليار طلب من الناس لاستخدام الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية، الأمر الذي يتطلب إتاحة هذه الخدمات الرقمية لجميع دول العالم للإسهام في التطور والنمو العالمي في جميع المجالات.

وتناولت جلسات القمة، التي نظمتها منظمة القيادات السياسية النسائية بالتعاون مع برلمان الجبل الأسود، وشارك فيها أكثر من 300 برلماني وخبير وممثل عن مؤسسات سياسية ومجتمعية، عددا من المحاور من بينها: "السياحة كجسر: القوة الناعمة والانتعاش الاقتصادي، والدبلوماسية الثقافية والهوية الوطنية، ودبلوماسية الطاقة والتحول الأخضر، والاستثمار في الاستقرار: الثقة ورأس المال العالمي".