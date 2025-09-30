5 لاعبين ولاعبات يشاركون بأولمبياد "أصحاب الهمم" للشطرنج في كازاخستان

دبي في 30 سبتمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج، اعتماد مشاركة 5 لاعبين ولاعبات في النسخة الثالثة لأولمبياد ذوي الإعاقة في كازاخستان، والمقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر المقبل.

وتضم القائمة ، حمد بلال، وعمر الهاشمي، وصالح نجيب، وعالية خالد، وعائشة حسن.

وأكد عبدالكريم المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، أن الهدف من المشاركة في أولمبياد كازاخستان هو بناء قاعدة قوية من العناصر المؤهلة، ورفع المستوى الفني قبل المشاركة في أولمبياد أبوظبي 2028، والذي يتضمن إقامة منافسات خاصة بهذه الفئة على هامش البطولة.