الشارقة يفوز على "تي ان تي" الفليبيني في "دولية أبوظبي لكرة السلة"

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام/ اختتمت أمس مواجهات اليوم الأول من بطولة أبوظبي الدولية لكرة السلة 2025 التي تقام برعاية أبوظبي ADQ ودعم مجلس أبوظبي الرياضي وبإشراف اتحاد الإمارات لكرة السلة، وبتنظيم نادي الوحدة بالتعاون مع شركة غلوبال أكتيف سبورتس.

وفاز الشارقة على تي ان تي تروبانغ الفليبيني بفارق 16 نقطة 90-74، في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة الألعاب الجماعية بنادي الجزيرة.

وكان اليوم الأول للبطولة قد شهد أيضاً فوز النادي الرياضي على الظفرة 114-81، والشانفيل اللبناني على الوحدة 105-61.