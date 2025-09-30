الذكاء الاصطناعي وتجارب أبوظبي أبرز محاور منتدى صناعة الرياضة

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى صناعة الرياضة في أبوظبي 2025، عن تفاصيل المحاور والجلسات التي يشملها الحدث الذي ينطلق غدا ويستمر يومين في قاعة المؤتمرات بحلبة مرسى ياس، بمشاركة 500 من قادة وصناع القرار وكبار التنفيذيين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بينهم 79 من الحضور المحليين و21 متحدثا من الخارج.

ويحظى المنتدى بدعم رسمي من دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، فيما تنضم "إثارة" شريكا رسميا، إلى جانب شريك العلامة التجارية "واسرمان لايف"، وراعي الجلسات "نيلسن سبورتس آند إنترتينمنت".

وتتركز محاور المنتدى على التوجه الرياضي لإمارة أبوظبي ورؤيتها طويلة المدى، واستعراض أبرز الأحداث العالمية التي تستضيفها الإمارة مثل سباقات الفورمولا1، ودورة ألعاب الماسترز، ودوري كرة السلة الأمريكية، وفعاليات “UFC”، وألعاب المستقبل.

كما تتضمن الجلسات محاور عن تأثير الذكاء الاصطناعي والتصميم التوليدي في ابتكار تجارب تفاعلية مع الجماهير.

ويكشف مجلس أبوظبي الرياضي عن فرص شراكة جديدة وحلول وتقنيات مبتكرة لدعم هذه الرؤية.

ويشارك سعادة غانم الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، في جلسة رئيسية حول تعزيز جودة الخدمات الرياضية وقيادة التحول الرقمي، مع التأكيد على دور التكنولوجيا باعتبارها المستقبل الحقيقي للرياضة.

كما يناقش المنتدى رؤية المملكة العربية السعودية لصناعة الرياضة في إطار رؤية 2030، ويعرض تجارب ناجحة تؤكد أن أبوظبي باتت نموذجاً عالمياً في كيفية مساهمة الرياضة والترفيه في تعزيز السياحة، وقيمة العلامة التجارية، والنمو الاقتصادي.

وتشهد محاور المؤتمر أيضا نقاشات عن آليات بناء أسواق جديدة للمشجعين، والاستفادة من التكنولوجيا والإعلام، وتعزيز قيمة الرياضة النسائية، والاستثمار في مستقبل الرياضة وبناء إرث يتجاوز حدود المنافسة.