"الإمارات لرعاية وبر الوالدين - دبي" تنظم رحلة لكبار المواطنين إلى أذربيجان

دبي في 30 سبتمبر/ وام / نظمت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين - فرع دبي رحلة خاصة لوفد من كبار المواطنين إلى جمهورية أذربيجان، شملت زيارة مدينة "شماخي" و"باكو" وعددا من المعالم السياحية والثقافية.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الجمعية لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين وتلبية تطلعاتهم من خلال برامج نوعية ترفيهية وثقافية وصحية، تسهم في إسعادهم وتعزيز اندماجهم المجتمعي.

وتضمن برنامج الرحلة، التي استمرت أربعة أيام ، جولات تعريفية في مدينة "شماخي" التاريخية، وزيارات لأهم المواقع التراثية والطبيعية، إلى جانب فعاليات ترفيهية.

وحظي الوفد بزيارة خاصة من سعادة محمد مراد حسن البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، الذي استقبل كبار المواطنين بحفاوة واطمأن على أحوالهم.

وقالت سعادة نسرين بن درويش، عضوة مجلس ادارة ، رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي، إن تنظيم هذه الرحلة تعكس جهود الجمعية المستمرة لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين وتلبية تطلعاتهم، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي تزامناً مع "عام المجتمع وانسجاماً مع رسالة الجمعية في توفير بيئة صحية واجتماعية تسهم في إسعاد كبار المواطنين، وإتاحة الفرصة لهم لخوض تجارب مميزة تسهم في كسر الروتين اليومي، وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية.