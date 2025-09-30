شراكة بين "مؤسسة محمد بن راشد" وGFS Developments لإطلاق ملتقى الإسكان الذكي 2025

دبي في 30 سبتمبر/ وام / أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة GFS/ Developments/ لإطلاق فعاليات ملتقى الإسكان الذكي 2025 والمقرر عقده في أكتوبر المقبل بدبي تحت شعار "حلول مبتكرة لإسكان ذكي ومستدام" وذلك في إطار جهود المؤسسة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتطوير منظومة الإسكان المستدام.

جاء توقيع الاتفاقية بحضور ظلال خليفة الفلاسي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وإرفان وحيد المدير التنفيذي لشركة GFS Developments في دبي حيث أكد الطرفان التزامهما بتعزيز الشراكة الإستراتيجية من أجل تقديم قيمة مضافة للملتقى والمساهمة في ترسيخ مكانته كمنصة رائدة لاستعراض أحدث الابتكارات والتجارب العالمية في مجال الإسكان.

ويأتي هذا التعاون ضمن رؤية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في بناء شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للفعاليات الوطنية الرائدة ويعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في تبني الحلول الذكية والمستدامة في مجال الإسكان.