"تريندز" ووكالة الإمارات للفضاء يستعرضان أوجه التعاون البحثي

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام / استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات أوجه التعاون والشراكة البحثية والمعرفية مع وكالة الإمارات للفضاء، خاصة في مجال بحوث وعلوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة والدراسات الاستشرافية المتخصصة، إلى جانب التعاون في مجال المسوح الميدانية واستطلاعات الرأي والتدريب، مما يسهم في دعم المعرفة الهادفة.

ويسعى الجانبان، من خلال التعاون الفعال والوثيق بينهما، إلى دعم أهداف التنمية المستدامة 2030، ووضع خريطة طريق لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للبشرية جمعاء، من خلال تطوير منهجيات البحث العلمي الحديثة، وتنظيم ورش عمل وجلسات تفاعلية للتعريف بسياسات واستراتيجيات قطاع الفضاء الوطني، إلى جانب تعزيز إنتاجية البحث والتطوير في البرامج الفضائية.

وقال سعادة سالم بطي سالم القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إن التعاون العلمي والمعرفي المستدام مع مركز تريندز سيُمكن الوكالة من تعميق فهم التحديات والفرص وتطوير سياسات واستراتيجيات مستنيرة، وتنمية الكوادر البشرية واستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم الأنشطة الأكاديمية في القطاع الفضائي، مما يدعم أهداف البرنامج الوطني للفضاء ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمحور إقليمي وعالمي في صناعة الفضاء.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن تريندز ووكالة الإمارات للفضاء سيعملان خلال الفترة المقبلة على إجراء بحوث مشتركة في مجالات استشراف مستقبل قطاع الفضاء وتطبيقاته السلمية، ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتطور علوم الفضاء والتكنولوجيا المرتبطة به، إلى جانب العمل على تحليل السياسات والتشريعات الفضائية والتركيز على بحوث الاستدامة في الفضاء وإدارة الموارد، ودعم صناعة القرار في هذا القطاع الحيوي.