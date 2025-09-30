"الفجيرة لخدمات الملاحة الجوية" تحصل على الاعتماد الأكاديمي لبرنامج دبلوم مراقبة الحركة الجوية

الفجيرة في 30 سبتمبر/ وام / حصلت مؤسسة الفجيرة لخدمات الملاحة الجوية على الاعتماد الأكاديمي لبرنامج دبلوم مراقبة الحركة الجوية، بعد استيفائها جميع المتطلبات والمعايير الفنية والأكاديمية المعتمدة من الجهات التنظيمية في الدولة.

وبهذه المناسبة، استقبل الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في إمارة الفجيرة، في مكتبه، سعادة محمد عبدالله السلامي رئيس دائرة الطيران المدني بالإمارة، وفريق عمل مؤسسة الفجيرة لخدمات الملاحة الجوية، الذي ضم كرم جلال المدير التنفيذي للمؤسسة، ومحمد يحيى البلوشي مدير المراقبة الجوية، حيث ثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدائرة والمؤسسة للحصول على هذا الاعتماد، والذي يمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة في قطاع الطيران.

وأكد الشيخ صالح بن محمد الشرقي، أن الاستثمار في العنصر البشري المؤهل هو أحد أهم أولويات إمارة الفجيرة، مبديا تطلعه لرؤية مخرجات هذا البرنامج تساهم في رفد سوق العمل بكفاءات وطنية قادرة على التميز إقليميا ودوليا.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة التوجيهات الحكيمة والرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحرص سموه الدائم على تطوير منظومة التعليم وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على قيادة المستقبل، إلى جانب المتابعة الحثيثة والدعم المباشر من الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، الذي يولي اهتماما بالغا بتعزيز الكفاءة المؤسسية وتمكين الكفاءات الإماراتية في قطاع الطيران والملاحة الجوية.

وأكد سعادة محمد عبدالله السلامي، رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة، الالتزام بتمكين المؤسسة من مواصلة تطوير برامجها التعليمية والتدريبية، بما يتماشى مع تطورات قطاع الطيران المدني ومتطلبات الجاهزية التشغيلية، واصفا هذا الاعتماد بأنه بداية لمسيرة طموحة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال الملاحة الجوية.

وتتويجا لهذا النجاح، تعكف مؤسسة الفجيرة لخدمات الملاحة الجوية حاليا على وضع اللبنات الأولى لإطلاق برنامج بكالوريوس متكامل في إدارة المراقبة الجوية، بالتعاون مع شركاء أكاديميين محليين ودوليين، وذلك ضمن رؤيتها لتأسيس مركز إقليمي رائد في التعليم والتدريب المتخصص في مجال خدمات الملاحة الجوية.