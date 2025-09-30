"طرق دبي" تشارك في الدورة السابعة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025

دبي في 30 سبتمبر/ وام / تشارك هيئة الطرق والمواصلات في دبي في الدورة السابعة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر المقبل.

وتعرض الهيئة في المعرض خدماتها المتميزة لأصحاب الهمم، بما في ذلك منصتها الذكية التي تقدم تصاريح أصحاب الهمم وكبار المواطنين، وطلب بطاقة نول، والتنقّل بمركبة أجرة، بالإضافة إلى فيديو يوضح خدمات الهيئة ومرافقها، بما فيها حركة الكراسي المتحركة ومراكز الخدمة.

كما تعرض الهيئة مشاريع مبتكرة مثل إشارة المشاة الذكية، والمواقف المميزة لأصحاب الهمم، والحافلة المؤهلة لأصحاب الهمم، إلى جانب مركز إسعاد المتعاملين المتنقل لتقديم خدمات المركبات والفحص والمساعدة المباشرة.

وتعزز الهيئة جهودها في توظيف أصحاب الهمم ودمجهم في برامج التدريب، بهدف توفير بيئة عمل مناسبة وتحقيق رضاهم ودعم إبداعاتهم وتأهيل المرافق لتسهيل وصولهم لمواقع العمل.