اتفاقية بين "موانئ أبوظبي" وقطارات الاتحاد لتعزيز حركة البضائع

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام / وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مع شركة قطارات الاتحاد لربط موانئ أبوظبي والفجيرة بما يسهم في تعزيز حركة البضائع وتسريع عمليات النقل ودعم جهود المحافظة على البيئة.

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش انطلاق النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025" الذي بدأت فعالياته اليوم في أبوظبي إن موانئ أبوظبي تمتلك تنوعاً في عملياتها اللوجستية ما جعلها منصة محورية تربط دول العالم عبر شبكة واسعة من الخطوط الملاحية.

وأضاف أن ميناء خليفة أصبح اليوم مركزاً إقليمياً لثلاث من أكبر أربع شركات الشحن في العالم وهي "إم سي" و"سي إم إيه" و"كوسكو"، موضحاً أن المجموعة تتطلع إلى توسيع الربط مع عدد من الدول عبر دولة الإمارات.

وأشار إلى أن موانئ أبوظبي وقعت كذلك اتفاقية لبناء خزانات للمواد البترولية في ميناء خليفة في خطوة تعكس توجه إمارة أبوظبي نحو تلبية احتياجات المستثمرين في الداخل والخارج وتعزيز مكانتها مركزاً لوجستياً وتجارياً عالمياً.