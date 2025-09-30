"دبي القابضة" و"بروكفيلد العقارية" تطلقان مشروع "سولايا"

دبي في 30 سبتمبر/ وام / أعلنت دبي القابضة للاستثمارات، الذراع الاستثمارية التابعة لدبي القابضة، بالتعاون مع بروكفيلد العقارية للتطوير العقاري في دولة الإمارات، عن إطلاق مشروع المجمع السكني "سولايا"، الذي يضم مجموعة حصرية من 234 وحدة سكنية على الشاطئ في حي جميرا 1 بدبي.

ويضم المشروع تسعة مبانٍ موزعة على مساحة 40 فداناً.