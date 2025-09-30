الاتحاد للطيران تعود إلى زنجبار بـ4 رحلات أسبوعية في الصيف المقبل

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام / تعيد الاتحاد للطيران، إطلاق رحلاتها الموسمية إلى زنجبار، إذ تقوم الناقلة بتشغيل أربع رحلات أسبوعية بين أبوظبي وزنجبار بين 14 يونيو و6 سبتمبر 2026.

وبحسب بيان صادر عن الناقلة اليوم، تصبح زنجبار بذلك الوجهة الثلاثين التي تعلن عنها الاتحاد للطيران لهذا العام، وستُشغل الاتحاد هذه الرحلات على طائرة إيرباص A320.