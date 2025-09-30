الرئيس التشادي يمنح رئيساً تنفيذياً لشركة إماراتية وسام "الفارس الوطني"

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام / منح فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، علي الشمّري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “جلوبال ساوث يوتيليتيز” الإماراتية، “وسام الفارس الوطني من الطبقة الأولى”، أحد أرفع الأوسمة في تشاد، ليكون بذلك أول رئيس تنفيذي لشركة أجنبية يحصل على هذا الوسام من قبل الرئيس التشادي.

وجاء التكريم تقديراً لالتزام شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز بإنجاز مشروع “نور تشاد” للطاقة الشمسية في زمن قياسي حيث تم تدشين المحطة في 27 سبتمبر الحالي بعد ثمانية أشهر فقط من بدء التنفيذ.

وتُعد محطة “نور تشاد”، بقدرة 50 ميغاواط ونظام تخزين بسعة 5 ميغاواط/ساعة، أول مشروع للطاقة الشمسية بهذا الحجم في تاريخ تشاد، حيث توفّر الكهرباء النظيفة لأكثر من 270 ألف منزل.

وقال الشمّري عقب منحه الوسام: هذا الإنجاز تم بفضل رؤية وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وهذا التكريم شرف كبير لي شخصياً، لكنه في الحقيقة يخص كل من عمل بإخلاص لإنجاز محطة نور تشاد في زمن قياسي. لقد وعدنا شعب تشاد بالكهرباء النظيفة، واليوم نفخر أننا أوفينا بالوعد.