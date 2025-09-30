طيران الإمارات تحظر استخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة على متن رحلاتها ابتداءً من الغد

دبي في 30 سبتمبر/ وام / أعلنت طيران الإمارات عن بدء سريان حظر استخدام أي نوع من وحدات شحن الأجهزة المحمولة "الباور بنك" على متن رحلاتها اعتباراً من الغد.

وتوفر طيران الإمارات منافذ شحن في المقاعد على جميع طائراتها، إلا أنها توصي عملاءها بشحن أجهزتهم بالكامل قبل السفر، خاصة في الرحلات الطويلة.

ويُسمح لعملاء طيران الإمارات حمل وحدة شحن واحدة فقط على متن الطائرة، وفقاً لشروط محددة، ولكن يُحظر استخدامها داخل مقصورة الطائرة، سواء لشحن الأجهزة منها أو لإعادة شحنها باستخدام مصادر الطاقة في الطائرة.

وبحسب لوائح طيران الإمارات الخاصة، يمكن للعملاء حمل وحدة شحن واحدة فقط تقل سعتها عن 100 واط/ساعة، ويُحظر استخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة لشحن أي جهاز شخصي على متن الطائرة، كما يُحظر توصيل وحدات الشحن بمصادر الطاقة داخل الطائرة لشحنها، ويجب أن تتضمن كل وحدة شحن يتم قبولها معلومات واضحة عن سعتها الكهربائية.

كما يُحظر وضع وحدات الشحن المحمولة في الخزائن العلوية داخل المقصورة، ويجب وضعها في جيب المقعد أو في حقيبة تحت المقعد الأمامي، كذلك يحظر وضع وحدات شحن الأجهزة المحمولة في الأمتعة المسجلة، وفقاً للإجراء المعتمد حالياً.

وأوضحت الناقلة أنها وبعد مراجعة شاملة لإجراءات السلامة، تتخذ موقفاً حازماً واستباقياً للحد من المخاطر المتعلقة بوحدات شحن الأجهزة المحمولة على متن الطائرة، فقد شهدت الأعوام الأخيرة زيادة كبيرة في استخدام المسافرين هذه الأجهزة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الحوادث المرتبطة ببطاريات الليثيوم في قطاع الطيران بشكل عام.