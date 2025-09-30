"دبي الصحية" تجري 15عملية لعلاج تشوهات القلب الخلقية ضمن حملة "نبضات"

دبي في 30 سبتمبر/ وام / أعلنت "دبي الصحية" عن إجراء 15 عملية قلب معقدة لمرضى من أعمار وجنسيات مختلفة، ضمن النسخة الثانية من حملة "نبضات" للعام 2025، التي تعنى بإجراء عمليات جراحية للأشخاص الذين يعانون تشوهات القلب الخلقية وأمراضه المزمنة.

يأتي هذا الإعلان بمناسبة مع اليوم العالمي للقلب الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام، تأكيداً على التزام "دبي الصحية" بدعم الجهود العالمية للتوعية بأمراض القلب، وتسليط الضوء على المبادرات النوعية التي تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة المرضى.

وتنفذ مؤسسة الجليلة، "ذراع العطاء" لـ"دبي الصحية"، مبادرة "نبضات" في إطار الشراكة الإنسانية مع "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية"، وتهدف من خلالها إلى توفير رعاية شاملة للمصابين بتشوهات القلب الخلقية وأمراضه المزمنة، وتقديم الدعم للمرضى غير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج عبر تمكينهم من إجراء عمليات جراحية وتدخلات علاجية متقدمة في مستشفيات دبي الصحية.

وقال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة إن الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية من خلال مبادرة نبضات تجسد رؤيةً مشتركة للارتقاء بصحة الإنسان، حيث تسهم في إحداث تحول نوعي في حياة المرضى بفضل جهود كوادرنا الطبية، ومنحهم فرصة جديدة لمواصلة حياتهم بصورة طبيعية.

وأضاف أن مبادرة "نبضات" تعكس التزام "دبي الصحية" بترسيخ قيم التكافل المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الأفراد من خلال مبادرات إنسانية نوعية، حيث يجسد إجراء هذا العدد من العمليات المعقدة اتساع نطاق المبادرة وأثرها المتزايد في تمكين الفئات المستحقة من الحصول على علاج متقدم وفق أعلى المعايير الطبية.

من جانبه، قال صالح زاهر المزروعي، مدير عام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرصنا على تسخير مواردنا لتقديم الرعاية الصحية للمرضى من الفئات المستحقة، إيماناً منا بأن رعاية الإنسان تُجسّد جوهر رسالتنا الإنسانية.

وأشار إلى أن "نبضات" تشكل إحدى المبادرات الإنسانية البارزة التي أنشأتها المؤسسة لتسهم في إنقاذ حياة الأطفال والبالغين المصابين بتشوهات القلب وتمنحهم مستقبلاً أكثر صحة وأملاً، وتعكس قدرة الشراكات المجتمعية على توحيد الجهود لإحداث أثر مستدام في الرعاية الصحية.