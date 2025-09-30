دبي الرقمية تطلق المسح السنوي للقوى العاملة 2025

دبي في 30 سبتمبر/ وام / أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية عن إطلاق “المسح السنوي للقوى العاملة لإمارة دبي 2025” الذي يهدف إلى تقدير حجم القوى العاملة وقياس المؤشرات الرئيسية المرتبطة بالعمالة والبطالة، إلى جانب توفير بيانات حديثة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان مع التركيز على الفئة النشطة اقتصادياً.

وأكدت المؤسسة أن المسح يمثل مشروعاً إستراتيجياً يوفّر بيانات دقيقة تدعم صُنّاع القرار في تطوير السياسات والإستراتيجيات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز فرص التوظيف المستدامة، ورفع مهارات الكوادر الوطنية، وتطوير التعليم والتعليم المهني، إضافة إلى دعم جهود التوطين وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل بما يحقق تكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع.

وقال سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء إن المسح يشكل أداة أساسية لقياس واقع سوق العمل وتحليل الفجوات واستشراف مستقبل الوظائف ومتغيرات السوق، بما يسهم في دعم مستهدفات خطة دبي 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33 والأجندة الاجتماعية لمؤشرات دبي 33، عبر استخدام وتحليل بيانات القوى العاملة لتحديد برامج التوطين في القطاعين العام والخاص وتعزيز تنافسية دبي عالمياً.

وأشار إلى أن المسح يتيح التعرف على معدلات المشاركة الاقتصادية ومؤشرات البطالة، فضلاً عن دراسة مستويات التوطين والمهارات الرقمية والمهنية ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل.

وأكد أن المؤسسة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الخصوصية وأمن المعلومات في جميع مراحل جمع وتحليل البيانات.

وينفذ المسح خلال الفترة من الأول من أكتوبر وحتى الثالث من نوفمبر 2025 عبر الاتصال الهاتفي والبريد الإلكتروني والرسائل النصية إضافة إلى الزيارات الميدانية للأسر، ويستهدف 3300 أسرة موزعة على مختلف مناطق الإمارة.