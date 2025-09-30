مستشفى الفجيرة ينظّم ملتقى الذكاء الاصطناعي الأول

الفجيرة في 30 سبتمبر/ وام / نظّم مستشفى الفجيرة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، النسخة الأولى من ملتقى الذكاء الاصطناعي تحت شعار "نمكّن العقول ونرتقي بالمجتمع"، في خطوة تجسد التزام المؤسسة بتعزيز حضور تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، انسجاماً مع توجهات الدولة في تسريع تبني هذه التقنيات، وإعداد جيل من القيادات الشابة القادرة على استشراف المستقبل، وتطوير منظومة صحية أكثر كفاءة وابتكاراً.

وأكّد الدكتور أحمد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة، أن تنظيم ملتقى الذكاء الاصطناعي يأتي في سياق التوجه الوطني نحو تنفيذ إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 التي رسّخت التقنيات الذكية كركيزة للتنمية المستدامة، مضيفاً أن هدف الملتقى هو إرساء بيئة ذكية تجعل من البيانات والمعرفة أدوات لاتخاذ قرارات دقيقة، وتفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لتصميم حلول متقدمة تسهم في تحسين تجربة المريض وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.

وتضمّن الملتقى محاضرات متخصصة وجلسة حوارية مفتوحة، تناولت موضوعات، مثل دور الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب علاج أمراض القلب، والأطر الأخلاقية والتشريعية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، واستخداماته المتنامية في مجال الأشعة التشخيصية كما تطرقت النقاشات إلى سبل تمكين الكفاءات الشابة لمواكبة متطلبات المستقبل.

وتم تنظيم معرض على هامش الملتقى لاستعراض أبرز التجارب والمشاريع الرقمية في قطاع الرعاية الصحية و المجالات الأخرى.