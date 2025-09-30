"قطارات الاتحاد" تستكمل مشروع تشغيل محطة الغويفات للشحن بالطاقة الشمسية بنهاية 2025

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام / أكدت عذراء المنصوري مديرة إدارة السياسات العامة والاستدامة في "قطارات الاتحاد" أن مشروع تزويد محطة الغويفات للشحن بالطاقة الشمسية المتجددة سيتم استكماله بنهاية العام الحالي 2025 ليكون أول مشروع مدعوم بالطاقة الشمسية ضمن منظومة قطارات الاتحاد على أن يتم استكمال تزويد باقي المحطات بالطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت المنصوري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش انطلاق النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025" الذي بدأت فعالياته اليوم في أبوظبي إلى أن القطارات تُعد من أكثر وسائل النقل استدامة مقارنة مع غيرها من وسائل النقل بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في مجال الحياد المناخي وتبني أفضل الممارسات المرتبطة بالاستدامة.

وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن "قطارات الاتحاد" ستسهم بحلول عام 2050 في تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل البري بنسبة تصل إلى 21% أي ما يعادل نحو 8.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ولفتت إلى أن الشركة بدأت منذ العام الماضي في إصدار شهادات لعملائها تثبت حجم الانخفاض في الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام خدمات النقل عبر القطارات بدلاً من الوسائل التقليدية موضحة أن بعض العملاء تمكنوا من تقليل انبعاثاتهم بما يصل إلى 70%.