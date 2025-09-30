شرطة دبي تطلق مبادرات توعوية بمناسبة شهر الأمن السيبراني العالمي

دبي في 30 سبتمبر/ وام / أكدت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحفي اليوم حرصها على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الهجمات الإلكترونية وطرق الوقاية منها، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والإجراءات النوعية الموجهة لكافة شرائح المجتمع.

وشارك في المؤتمر الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي كل من المقدم الدكتور خبير سعيد بن عابد، مدير مركز أمن المعلومات في شرطة دبي، والرائد مهندس خليل الحوسني نائب مدير إدارة الجرائم الالكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي بالنيابة، والرائد الدكتور راشد البلوشي، نائب مدير مركز حماية الدولي، والنقيب سعيد عادل السويدي رئيس قسم التنبؤ وتحليل الجرائم الالكترونية، وملازم سعيد الوري من قسم توعية الجرائم الالكترونية، إلى جانب عدد من الضباط والصحفيين.

وقال المقدم الدكتور خبير سعيد بن عابد إن شهر الأمن السيبراني الذي يحتفل به عالمياً في شهر أكتوبر من كل عام يُعد فرصة محورية لتسليط الضوء على الجوانب المهمة المرتبطة بالأمن الرقمي، وفي مقدمتها التوعية والتثقيف المجتمعي، لافتاً إلى أن المبادرات التي أطلقتها القيادة تشمل مسابقات وأسئلة توعوية مصحوبة بجوائز مالية لتشجيع المشاركة الفعّالة، وعقد معرض توعوي في نادي الضباط بهدف نشر ثقافة الأمن الرقمي بأسلوب تفاعلي لطلبة المدارس، والاستفادة من الموقع التوعوي للجرائم الإلكترونية "eCrime Hub" كمنصة تعليمية وتثقيفية، إلى جانب تنظيم مسابقة "التقاط العلم CTF" للمخترقين الأخلاقيين والفئات المهتمة بالأمن السيبراني، مع تخصيص جوائز وأهداف لرفع مستوى المهارات التقنية.

وقال النقيب سعيد عادل السويدي رئيس قسم التنبؤ وتحليل الجرائم الالكترونية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن شرطة دبي تنظم على هامش الفعاليات مسابقة CTF للطاقات الشابة والمحترفين، بهدف اكتشاف المواهب في مجال الأمن السيبراني وتكون لثلاث فئات هي طلاب المدارس وطلاب الجامعات والمحترفين، مشيراً إلى أن التسجيل في المسابقة يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل، وتُجرى التصفيات الإلكترونية ابتداءً من 5 أكتوبر، وستكون اونلاين على أن تقام المنافسات النهائية حضورياً في نادي الضباط يومي 25 و26 أكتوبر في نادي الضباط شرطة دبي وتخصص جوائز مالية لفئات المسابقة.

من جانبه قال الرائد مهندس خليل الحوسني، إن شرطة دبي ستركز في هذا الشهر على الحملات التوعوية المجتمعية لطلبة المدارس والجامعات، والسياح، وأفراد المجتمع كافة، لرفع الوعي الرقمي وحماية بياناتهم من محاولات الاحتيال والاختراق، مشيراً إلى أن الأمن السيبراني يشكّل اليوم ركيزة أساسية في حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر الإلكترونية المتزايدة، مشدداً على أن التوعية والتثقيف يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات الرقمية.