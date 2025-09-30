مقدم "الصندوق الأسود" : البودكاست العربي يقف أمام فرصة تاريخية ليكون شريكا في التطور المجتمعي

دبي في 30 سبتمبر / وام / أكد الإعلامي عمار تقي، مقدم بودكاست "الصندوق الأسود"، أن البودكاست أصبح اليوم أحد أكثر أشكال الإعلام تأثيرا، ويمثل فرصة تاريخية لتعزيز حضوره كقوة للتأثير الإيجابي وصناعة وعي وفكر جديد في المجتمعات العربية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "إعلام يصنع الوعي.. تجربة الصندوق الأسود"، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من "دبي بودفست" الذي عقد اليوم بتنظيم من نادي دبي للصحافة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.

وخلال الجلسة التي أدارتها الإعلامية منى الرئيسي، مقدمة بودكاست "مرايا"، استعرض تقي مسيرته الممتدة لعقد من الزمان والتي أنتج خلالها قرابة ألف حلقة حوارية، مؤكدا أن الموضوعية والحيادية كانتا المرتكز الأساسي الذي رسّخ ثقة الجمهور في برنامجه.

وأوضح تقي أن تفرد البودكاست يكمن في منحه مساحة واسعة للغوص في القضايا المعقدة بعمق، بعيداً عن قيود الإعلام التقليدي، مما يتيح للضيف حرية التعبير وللمستمع وقتاً كافياً للتفكير النقدي، وقال: البودكاست يقدم فرصة لطرح الأفكار بعيداً عن الاستقطاب، ويخلق علاقة أكثر صدقا بين المحتوى والجمهور.

وأشار مقدم "الصندوق الأسود" إلى أن الجمهور هو "البوصلة الحقيقية" في الإعلام الرقمي، حيث يبحث المستمع العربي عن محتوى جريء وصادق يلامس واقعه، وهو ما يفسر اتساع رقعة انتشار هذا النوع من البرامج.

يذكر أن "دبي بودفست 2025" استقطب في نسخته الخامسة، التي تنعقد أعمالها على مدار يوم واحد، أكثر من 1200 مشارك من أبرز صناع البودكاست ومسؤولي المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية العربية والعالمية، والمعنيين بقطاع البودكاست، وموفري التجهيزات الخاصة به، وطلبة الإعلام.