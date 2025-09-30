"ملتقى الشارقة للبحث المسرحي" يستعرض 5 أطروحات دكتوراه حول قضايا المسرح العربي المعاصر

كلباء في 30 سبتمبر/ وام / عُقد أمس ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تنظمه دائرة الثقافة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، "ملتقى الشارقة الحادي عشر للبحث المسرحي"، الذي جمع نخبة من خريجي الدراسات العليا الجدد في مجال المسرح بالجامعات العربية.

وشهد الملتقى، الذي أقيم في مقر جمعية كلباء للمسرحيات القصيرة، بحضور أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة ومدير المهرجان، وأدارت جلساته الدكتورة نزهة حيكون من المغرب، استعراض خمس أطروحات دكتوراه تناولت قضايا محورية في المسرح العربي المعاصر.

وتراوحت الموضوعات بين دعوة علي علاوي من المغرب إلى تفكيك آليات الفكر المسرحي العربي باستخدام مناهج فلسفية، وتحليل هبة بركات من مصر للجدل الثقافي في العروض العربية المعتمدة على نصوص شكسبير.

كما تطرقت الدراسات إلى بحث رفيقة بن ميمون من المغرب في أسباب ضعف إقبال الجمهور على المسرح المغربي، والذي أرجعته إلى غياب سياسة ثقافية شاملة، فيما قدم حاتم التليلي من تونس رؤية مبتكرة حول "كمون الخطاب النقدي" داخل النصوص الإبداعية ذاتها، بينما استكشفت إيمان ياس خضير من العراق تمثيلات المنفى وخصائصه الفنية في المسرح العراقي.

وفي الفترة المسائية، شهد جمهور المهرجان تقديم ثلاثة عروض مسرحية قصيرة، حمل العرض الأول عنوان "الراحل العزيز" من إخراج عائشة القصاب، والثاني "صباح الخير" للمخرج جاسم التميمي، واختتمت الأمسية بعرض "ضريران" من إخراج ندى حاتم ندا، حيث تبع كل عرض ندوة نقدية متخصصة أثرت التجربة المسرحية للحضور.