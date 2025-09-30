"قطارات الاتحاد" و"كيوليس العالمية" تؤسسان شركة مسؤولة عن تشغيل قطارات الركاب

أبوظبي في 30 سبتمبر / وام / وقعت قطارات الاتحاد لخدمات الركاب اتفاقية إستراتيجية مع "كيوليس العالمية" بهدف تأسيس شركة مشتركة مسؤولة عن تشغيل قطارات الركاب في عام 2026 وسط توقعات بوصول عدد الركاب عبر شبكة قطارات الاتحاد إلى أكثر من 36 مليون راكب بحلول عام 2030.

وأكدت لورانس بروسيتا الرئيس التنفيذي الدولي لمجموعة كيوليس العالمية اعتزازها بالشراكة الإستراتيجية التي تم الإعلان عنها بين شركة قطارات الاتحاد المطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات وشركة كيوليس الفرنسية الرائدة في خدمات نقل الركاب.

وقالت بروسيتا، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش انطلاق النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025" اليوم في أبوظبي، "فخورون بشراكتنا الإستراتيجية مع قطارات الاتحاد وسنعمل على الاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة عبر خبرتنا في إطلاق عمليات جديدة وتقديم خدمات عالية الجودة لتوفير حلول تنقل آمنة ومستدامة على مستوى الدولة".

وأكدت أن هذه الخطوة تمثل محطة رئيسية في مسيرة تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية في الدولة، مشيرة إلى أن المشروع المشترك المزمع تأسيسه سيضع معايير جديدة لتجربة الركاب عبر تبني أفضل الممارسات العالمية وتوفير خدمات متطورة تعزز الراحة والرفاهية.

وقالت بروسيتا إن الشراكة ستسهم في دعم أهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة من خلال حلول تنقل صديقة للبيئة وعمليات تشغيلية متكاملة، لافتة إلى أن إطلاق خدمات نقل الركاب عبر السكك الحديدية بحلول عام 2026 سيشكل نقلة نوعية في قطاع النقل الوطني ويعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة في البنية التحتية المستقبلية.