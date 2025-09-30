"الناتو": مشروع "جدار الطائرات المسيّرة" بات ضرورة لا تحتمل التأجيل

بروكسل في 30 سبتمبر/ وام / قال مارك روتّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” أن مشروع "جدار الطائرات المسيّرة" على الجبهة الشرقية للاتحاد الأوروبي بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، مؤكداً أن حماية الأجواء الأوروبية والحفاظ على سيادتها لم تعد خياراً سياسياً بل شرطاً أساسياً للاستقرار.

ويعتبر مشروع "جدار الطائرات المسيرة" خط دفاع جوي متعدد الطبقات يشمل رادارات وكاميرات وأنظمة اعتراض.

روتّه، الذي تحدث قبل لقائه مع مسؤولي المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم، أشار بوضوح إلى أن حوادث اختراق الأجواء الأوروبية في الآونة الأخيرة، سواء عبر المسيّرات التي وصلت إلى بولندا والدنمارك، تعكس خطراً متنامياً لا يمكن مواجهته بالوسائل التقليدية فقط.

وقال : لا يمكننا أن ننفق ملايين اليوروهات لاعتراض طائرات مسيّرة لا تتجاوز قيمتها بضعة آلاف، وهذا يفرض حلاً مبتكراً يقوم على بناء شبكة حماية فعالة ورادعة. ويتوقع أن تشكل القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، الأربعاء المقبل، محطة محورية لمناقشة مشروع "جدار المسيّرات" بوصفه أداة إستراتيجية لحماية الأجواء وتعزيز وحدة الموقف الأوروبي تجاه التحديات الأمنية التي تتجاوز حدود الحرب في أوكرانيا لتطال مستقبل الأمن الجماعي للقارة بأسرها.