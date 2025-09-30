الإمارات وتايلاند تعقدان أولى مشاوراتهما القنصلية لتعزيز التعاون في مجال الخدمات القنصلية

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام / استضافت وزارة الخارجية أعمال المشاورات القنصلية الأولى بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة تايلاند؛ وذلك في ديوان عام الوزارة بأبوظبي؛ حيث ترأس الجانب الإماراتي سعادة فيصل عيسى لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية، فيما ترأس الجانب التايلندي سعادة مونجكورن براتومكايو، المدير العام لإدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية بمملكة تايلاند.

وفي مستهل اللقاء بين الجانبين، نقل سعادة فيصل عيسى لطفي، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنيات سموه بنجاح أعمال المشاورات، مشيرًا سعادته في هذا السياق إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة تايلاند راسخة ومتنامية، وتقوم على أسس الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بتعزيز التعاون البنّاء في مختلف المجالات.

وأكد سعادته حرص وزارة الخارجية على توطيد العلاقات الإماراتية – التايلاندية بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة نحو دعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز رفاهية الشعبين، وخدمة مصالح البلدين الصديقين، موضحًا أن هذه المشاورات تمثل فرصة مهمة لتنسيق الجهود المشتركة، وتبادل الخبرات، وتعزيز العمل البنّاء بما يضمن تقديم خدمات قنصلية تتسم بالسرعة والكفاءة والفاعلية.

وشهدت المشاورات بين الجانبين بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الخدمات القنصلية، كما تطرقت إلى مناقشة آليات العمل للارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة، بما يلبّي احتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين في كلا البلدين، سواء في ما يتعلق بالمعاملات القنصلية وإجراءات السفر أو ضمان رعايتهم أثناء وجودهم خارج أوطانهم.

يذكر أن العلاقات بين الشعبين ركيزة أساسية في مسار الشراكة الإماراتية - التايلاندية؛ حيث تعد تايلاند إحدى الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطنين الإماراتيين، فيما يسهم المجتمع التايلاندي في دولة الإمارات، بدور مهم في قطاعات مختلفة، مما يعكس جسرًا للتواصل الثقافي والإنساني بين البلدين.