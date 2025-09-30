المفوض التجاري الإيطالي: تجارة الإمارات وإيطاليا تسجل أرقاماً قياسية

دبي في 30 سبتمبر/ وام / أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات، ومدير مكتب الوكالة الإيطالية للتجارة في دبي، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيطاليا ودولة الإمارات تشهد مرحلة إيجابية للغاية، انعكست في تسجيل معدلات نمو غير مسبوقة في حجم التبادل التجاري والصادرات الإيطالية إلى الدولة.

وقال سولداني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش مشاركته في معرض "ويتيكس"، إن التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإيطاليا بلغ في النصف الأول من 2025 نحو 6 مليارات يورو.

وأوضح أن الأشهر الستة الأولى أظهرت نمواً بنسبة 19% في الصادرات الإيطالية إلى الإمارات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 4.5 مليار يورو، مع توقعات بأن يتجاوز إجمالي الصادرات بنهاية العام 9 مليارات يورو، وهو ما يمثل رقماً قياسياً جديداً بعد أن بلغت الصادرات في عام 2024 نحو 7.8 مليار يورو.

وأضاف أن قطاع التكنولوجيا الصناعية يحقق أداءً استثنائياً، حيث سجل نمواً بأكثر من 23% هذا العام، مشكلاً أحد أهم محاور الصادرات الإيطالية إلى الإمارات إلى جانب المجوهرات وقطاعات أخرى، مشيراً إلى أن التكنولوجيا الصناعية وحدها تشكل 26% من إجمالي الصادرات، متجاوزة في نموها قطاعات مثل الأثاث.

وأوضح سولداني أن المشاركة الإيطالية في معرض "ويتيكس" تجسد هذا التوجه، حيث جرى استقدام مجموعة من أبرز الشركات الإيطالية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، وإدارة النفايات، وغيرها من القطاعات المرتبطة بالاستدامة، لافتاً إلى أن الشركات الإيطالية المشاركة في المعرض تقدم حلولاً مبتكرة ومتنوعة.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات الإيطالية في قطاع الطاقة المتجددة وحده بلغت أكثر من 250 مليون يورو في العام الماضي، مع معدل نمو يفوق 30% سنوياً.

وأشار المفوض التجاري الإيطالي إلى أن عدد الشركات الإيطالية العاملة في الدولة بوجود مباشر يصل إلى أكثر من 600 شركة، مع تزايد مضطرد في هذا العدد.

وأضاف أن هذه الشركات لا تركز فقط على التصدير إلى الإمارات، بل تنظر إلى الدولة كبوابة إستراتيجية إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل وحتى آسيا وجنوب شرق آسيا، بفضل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع العديد من الأسواق العالمية.

وقال: إننا نلاحظ أن العديد من الشركات تبدأ بتصدير منتجاتها إلى الإمارات عبر موزعين محليين، لكنها سرعان ما تتوسع لتأسيس حضور مباشر، وتوظيف الكفاءات محلياً، وتنمية أعمالها من هنا، وهذا ما يجعل الإمارات سوقاً محورياً واستراتيجياً بالنسبة لنا.