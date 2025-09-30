سباق القوارب الشراعية 43 قدماً من جزر العالم حتى "عين دبي"

دبي في 30 سبتمبر/ وام / أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تنظيم سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، بمسار بحري ينطلق من قرب جزر العالم قبالة ساحل دبي، وصولاً إلى "عين دبي" أكبر عجلة مشاهدة في العالم.

وأكد النادي اليوم أن السباق سيقام السبت المقبل ضمن روزنامة الموسم الرياضي الجديد للنادي، الذي انطلق الأسبوع الماضي بسباق القوارب الشراعية فئة 22 قدماً المخصص لفئتي الشباب والناشئين، فيما يشهد السباق المقبل منافسة قوية بين نخبة من الملاك والنواخذة المخضرمين في فئة 43 قدماً.

واعتمد النادي مساراً يمتد بين 15 و20 ميلاً بحرياً، وفق معايير تراعي سلامة المشاركين وقوة المنافسة بحسب سرعة الرياح المتوقعة، مع إبراز المشهد الجمالي لدبي، حيث تمزج المحامل التراثية وهي تبحر في عرض البحر مع خلفية البر الممتد بين الرمال الذهبية والنهضة العمرانية الحديثة.

وأكد النادي أنه عمم على المشاركين جميع اللوائح والتعليمات المنظمة للسباق، بما في ذلك الإجراءات قبل وأثناء وبعد المنافسات، وآلية الفحص الفني واحتساب النتائج، مع التشديد على الالتزام بقواعد السلامة والمحافظة على البيئة.

وقال محمد حارب، المدير التنفيذي للنادي، إن سباقات المحامل الشراعية تتميز بخصوصية كبيرة، لاسيما فئة 43 قدماً التي تشهد سنوياً تنافساً قوياً بين الملاك والنواخذة سعياً للصعود على منصة التتويج.