"ويتيكس" يعزز ريادة الإمارات في تطوير المدن المستدامة

دبي في 30 سبتمبر/ وام / يفرد معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" مساحة خاصة لشركات التطوير العقاري الداعمة للمدن المستدامة والمباني الخضراء، في إطار سعيه لتعزيز ريادة دولة الإمارات على مستوى المنطقة في تطوير المدن المستدامة.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" في الفترة من 30 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، إن "ويتيكس" يدعم خطة دبي الحضرية 2040 وتعزيز ريادة الامارات في تبني مفهوم المدن المستدامة وذلك على المستويين الإقليمي والعالمي، وفي ضوء تقارير الأمم المتحدة بأن 60% من السكان سيعيشون في مناطق حضرية بحلول العام 2030، يعزز المعرض مساعي دول المنطقة لمواكبة هذه التوجهات من خلال الاستثمارات الطموحة في التنمية الحضرية الذكية والمستدامة.

ويستقطب المعرض الشركاء المحليين والعالميين الراغبين في الاستثمار في مدن المستقبل، لتبادل أبرز وأحدث الحلول والتقنيات المبتكرة والمستدامة لإعادة رسم ملامح مفاهيم الحياة الحضرية، وتعزيز العقارات المستدامة والمباني الخضراء في دبي وحول العالم، وضمان مستقبل أكثر مرونة واستدامة واخضراراً.

وتستعرض مجموعة أمنيات، الراعي المميز لمعرض "ويتيكس" 2025؛ وشركة بن غاطي، أحد الرعاة التيتانيوم؛ ومجموعة "داماك العقارية"، أحد الرعاة التيتانيوم، وشركة إلينغتون العقارية، أحد الرعاة الذهبيين، إلى جانب مجموعة من الخبراء وصنّاع القرار والمستثمرين والشركات المحلية والعالمية مجموعة من حلولهم وتقنياتهم ومشاريعهم المعتمدة على أحدث التقنيات لدفع الاستدامة في القطاع العقاري.

من جانبه، قال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أمنيات، إن معرض "ويتيكس" يعد منصةً عالميةً رائدةً لتسليط الضوء على الحلول المستقبلية السبّاقة في مختلف القطاعات الحيوية، ونتطلع من خلال المشاركة في هذا الحدث إلى تبادل المعرفة والإسهام بفعالية في نقاشاته البنّاءة التي ترسم ملامح الغد.

وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي، إن قوة "ويتيكس" تكمن في جمع صنّاع القرار وروّاد التقنية والمطوّرين على منصة واحدة تطلق شراكات قابلة للتطبيق الفوري وذات أثر قابل للقياس اقتصادياً واجتماعياً بما يعزّز مكانة دبي مركزاً موثوقاً للابتكار المسؤول ويؤكد دور القطاع الخاص الإماراتي محرّكاً أساسياً للتحول الأخضر.

وقال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، إن رؤية داماك العقارية تتواءم مع أهداف المعرض والتي تتمثل في دعم الاستدامة، وتطبيق أفضل ممارسات التكيف البيئي، جنباً إلى جنب مع تطوير ودمج التقنيات الذكية، ونشجع الجميع على مشاركة أفضل الممارسات المستدامة، والاستفادة من هذه المنصة لإنشاء اقتصاد دائري، بما يمهد الطريق لمستقبلٍ أفضل.

وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة "إلينغتون العقارية"، إن معرض ويتيكس منصةً فعّالة تجمع المبتكرين وصنّاع التغيير لدفع عجلة الاستدامة في مختلف القطاعات.