إعادة استخدام 100% من المياه المعالجة في أبوظبي بنهاية 2026

دبي في 30 سبتمبر/ وام / تعمل مجموعة "طاقة" على توسعة مشاريعها داخل الدولة وخارجها، وتوجد المجموعة اليوم في أكثر من 25 دولة وتسعى إلى تعزيز حضورها في هذه الأسواق، إلى جانب توسعات مرتقبة داخل الدولة، سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الحالي، بما يدعم جهود الإمارات في تعزيز البنية التحتية المستدامة لقطاع المياه والطاقة.

وقال المهندس أحمد الشامسي، العضو الرئيس التنفيذي لطاقة لحلول المياه إن إمارة أبوظبي تتجه نحو إعادة استخدام 100% من المياه المعالجة بحلول نهاية عام 2026، في خطوة رائدة تعزز مكانة الدولة في إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستدامة.

وقال الشامسي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال مشاركته في الدورة الـ 27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، إن نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي في إمارة أبوظبي وصلت إلى 99%، وهي من الأعلى عالمياً، حيث تتم يومياً معالجة أكثر من مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي التي يُعاد استخدام نحو 80% منها في الزراعة التجميلية، والمزارع، والقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن هذ المستوى يعد إنجازاً غير مسبوق على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن مشاركة طاقة لحلول المياه في معرض "ويتكس" تعكس التزام المجموعة برؤية دولة الإمارات في تعزيز الاستدامة، موضحاً أن المعرض يمثل منصة عالمية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات الطاقة والمياه والبيئة.