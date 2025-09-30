"القافلة الوردية" تخصص 8 عيادات مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في "أكتوبر الوردي"

الشارقة في 30 سبتمبر/ وام / خصصت "القافلة الوردية" التابعة لـ"جمعية أصدقاء مرضى السرطان" 8 عيادات ثابتة لتوفير الفحوص الطبية السريرية بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال فعاليات حملتها السنوية التي تنظمها في "أكتوبر الوردي" الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي" في الدولة.

ويأتي تخصيص هذا العدد من العيادات الثابتة تجسيداً لالتزام "القافلة الوردية" بتقديم الفحوص الطبية المجانية وتعزيز الوعي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه في دولة الإمارات وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها.

وتتوزع العيادات الثابتة التابعة لـ"القافلة الوردية" في المدن الرئيسية من 1 حتى 31 أكتوبر 2025 بساعات عمل يومية من الرابعة حتى العاشرة مساءً باستثناء عيادة خورفكان التي تستقبل الزوار من الساعة 10 صباحاً حتى 4 مساءً.

وتتمركز العيادات في "واجهة المجاز المائية" بالشارقة و"مشرف مول" في أبوظبي و"مول العين" في العين بالإضافة إلى"سيتي ووك" في دبي و"أم القيوين مول" في أم القيوين و"رأس الخيمة مول" في رأس الخيمة و"لولو مول" في الفجيرة و"مستشفى خورفكان" في خورفكان.