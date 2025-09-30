"نادي دبي للصحافة" و "بوديو" يطلقان "منصة مجتمع الأعضاء" لتعزيز ريادة الإعلام العربي

دبي في 30 سبتمبر/ وام / أعلن نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع "بوديو" - المنصة الأكبر للبودكاست في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - عن إطلاق "منصة مجتمع الأعضاء" الجديدة، والتي تشكّل خطوة نوعية نحو بناء فضاء تفاعلي حصري يجمع الإعلاميين وصنّاع المحتوى والباحثين والطلبة، ويمنحهم وصولاً استثنائياً إلى أبرز الفعاليات والمصادر المعرفية.

وتتيح المنصة لأعضائها الاستفادة من محتوى مميز يدمج بين خبرات النادي المتراكمة وأرشيف فعالياته الكبرى مثل "دبي بودفست"، وتحويلها إلى مواد معرفية وبحثية متاحة على مدار الساعة، بما يعزز من قدراتهم على مواكبة المستجدات وصناعة محتوى أكثر تأثيراً وانتشاراً.

وتوفر المنصة الجديدة باقة من المزايا لأعضائها، أبرزها: الوصول إلى محتوى الفعاليات، والاستفادة من تسجيلات ومواد نادي دبي للصحافة لأهم الجلسات والحوارات والفعاليات الكبرى، وكذلك التقارير والدراسات والأوراق البحثية الحصرية التي ستكون متاحة فقط للأعضاء.

وبهذه المناسبة، قالت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة: يمثل إطلاق "منصة مجتمع الأعضاء" تجسيداً لالتزام نادي دبي للصحافة بدعم مسيرة التميز الإعلامي في العالم العربي، ومن خلال هذه المبادرة النوعية بالشراكة مع "بوديو"، نضع خبرات النادي ومنصاته البحثية في متناول الإعلاميين وصنّاع المحتوى بصيغة جديدة وأكثر تفاعلية، بما يسهم في تكوين أكبر مجتمع مهني متخصص في الإعلام على مستوى المنطقة، مؤكدة أن هذه المنصة ستوفر للمواهب الشابة والمهنيين أدوات معرفية وفرصاً استثنائية تعزز من قدراتهم وترتقي بمردود محتواهم، كما ترسّخ مكانة دبي كحاضنة للإعلاميين والمبدعين العرب.

وقال ستيفانو فلاحة، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "بوديو": سعداء بالتعاون مع نادي دبي للصحافة لإطلاق "منصة مجتمع الأعضاء" التابعة لنادي دبي للصحافة، والتي تمثل فضاءً يلتقي فيه المحتوى الحصري والرؤى البحثية مع فرص الانضمام إلى النخبة الإعلامية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تجسد رسالة "بوديو" في تمكين المؤسسات الإعلامية من تحويل جمهورها إلى مجتمعات فاعلة تتمتع بموارد متميزة.

ويعكس إطلاق "منصة مجتمع الأعضاء"، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من "دبي بودفست"، الدور الريادي الذي تضطلع به دبي في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي لصناعة الإعلام الرقمي وصناعة البودكاست في العالم العربي.

كما تأتي هذه المبادرة لتدعم جهود الإمارة في تمكين المواهب الشابة وتوسيع نطاق الشراكات مع المنصات العالمية، بما يسهم في تطوير بيئة إعلامية مبتكرة قائمة على المعرفة والإبداع والتقنيات الحديثة.