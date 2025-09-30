"ستراتيجي آند ميدل إيست": 19 مليار دولار حجم سوق المركبات ذاتية القيادة في الخليج بحلول 2035

دبي في 30 سبتمبر/ وام / توقع تقرير حديث صادر عن شركة "ستراتيجي آند ميدل إيست"، التابعة لشبكة "برايس ووتر هاوس كوبرز"، أن يصل حجم سوق المركبات ذاتية القيادة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ما يقارب 19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035، وذلك من أصل سوق عالمي يقدر بنحو 182 مليار دولار، مما سيحدث نقلة نوعية في مشهد التنقل الحضري بالمنطقة.

ووفقا للتقرير، تمتلك دول الخليج رؤى طموحة وموارد متميزة تضعها في موقع إستراتيجي فريد لاغتنام هذه الفرصة الضخمة، مشيرا إلى أن المشاريع الكبرى، مثل مبادرات المدن الذكية في الإمارات ومشروع "نيوم" في السعودية، قد بدأت بالفعل في دمج تقنيات القيادة الذاتية، مما يوفر بيئات اختبار مثالية تتيح تطوير هذه الأنظمة بمرونة، مدعومة بخطط تنموية طموحة مثل "رؤية السعودية 2030" و"رؤية الإمارات 2071".

ويتوقع أن تتصدر سيارات الأجرة ذاتية القيادة هذا القطاع، مع إمكانية نشوء سوق تبلغ قيمته 10 مليارات دولار في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها، إلى جانب الحافلات والطائرات بدون طيار المخصصة لنقل الركاب.

وقال الدكتور أندرياس جيسلر، الشريك في "ستراتيجي آند ميدل إيست"، إن دول الخليج العربي مؤهلة ليس فقط لاقتناص هذه الفرصة الاستثمارية، بل لترسيخ معيار عالمي في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح مارك حداد، الشريك في "ستراتيجي آند ميدل إيست"، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بميزة تنافسية فريدة بفضل قدراتها الاستثمارية وإجراءاتها التنظيمية المرنة.

وأضاف أن التحدي الحقيقي يكمن في الانتقال من مرحلة البرامج التجريبية إلى التشغيل الواسع والمستدام، وهو ما يتطلب دعماً حكومياً فاعلاً، وجاهزية متكاملة للبنية التحتية، وحوافز ذكية.