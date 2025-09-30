الحمرية يتوج بطلاً لبطولة الشارقة التحضيرية للسباحة

الشارقة في 30 سبتمبر/ وام / توج نادي الحمرية الثقافي الرياضي بطلاً لبطولة الشارقة التحضيرية للسباحة لفئة الأشبال، التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 195 سباحاً مثّلوا 7 أندية من مختلف مناطق الإمارة.

وحل نادي الذيد الثقافي الرياضي، مستضيف البطولة، في المركز الثاني، فيما جاء نادي مليحة الثقافي الرياضي في المركز الثالث ، وشهدت المنافسات مشاركة أندية: الذيد، الحمرية، البطائح، مليحة، المدام، دبا الحصن، والشارقة الرياضي، وتنافس السباحون في 6 فئات وسط أجواء حماسية.

حضر البطولة وتوج الفائزين الشيخ فيصل بن خالد القاسمي، إلى جانب سعادة سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، ومهير عبيد الطنيجي المدير التنفيذي للنادي، وخالد غابش وحسان التومي من إدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي.