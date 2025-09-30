مجلس المطارات الدولي : 9.8 مليار مسافر جواً في العالم خلال 2025

مونتريال في 30 سبتمبر/ وام / توقع مجلس المطارات الدولي أن يصل عدد المسافرين عبر المطارات حول العالم إلى 9.8 مليار مسافر خلال عام 2025، بارتفاع نسبته 3.7%، ليقترب من تسجيل رقم قياسي تاريخي عند 10 مليارات مسافر، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو حركة السفر الدولي.

وأوضح المجلس في "تقرير حركة المطارات العالمية" السنوي الذي يستند إلى بيانات أكثر من 2800 مطار في أكثر من 185 دولة وإقليم، أن إجمالي حركة السفر الدولي يتوقع أن تنمو بنسبة 5.3% في 2025، مقارنة بـ 2.4% فقط للنقل المحلي.

وبحسب التقرير ارتفع إجمالي حركة الركاب عالمياً بنسبة 2.1% على أساس سنوي بحلول النصف الأول من العام الجاري، مع نمو الحركة الدولية بنسبة 4.9%، وتراجع الحركة المحلية بنسبة 0.7%.

وإقليمياً، توقع التقرير وصول عدد المسافرين في أوروبا إلى أكثر من 2.5 مليار مسافر في عام 2025 بنمو 3.6% على أساس سنوي، وفي آسيا والمحيط الهادئ نحو 3.6 مليار مسافر بنمو 5.6%، وفي أمريكا الشمالية إلى حوالي 2.1 مليار مسافر، وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي إلى 789 مليون مسافر 4.1%.

أما الشرق الأوسط فمن المتوقع أن يسجل 466 مليون مسافر 5.9%، في حين ستصل إفريقيا إلى 273 مليون مسافر بنمو 9.4%.

وقال جاستن إرباتشي، المدير العام لمجلس المطارات الدولي، إن السفر الجوي في طريقه للوصول إلى 9.8 مليار مسافر في عام 2025، ما يعكس الدور المحوري لقطاع الطيران في تعزيز التنقل العالمي ودعم النمو الاقتصادي.