"الإمارات للفرانشايز" تنظم جناحا وطنيا في معرض "كن امتيازي" بإسطنبول

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام / أعلنت رابطة الإمارات للفرانشايز عن مشاركتها في المعرض الثالث والعشرين للامتياز والوكالات التجارية، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2025، تحت شعار "كن امتيازي".

وتمّثل الرابطة دولة الإمارات في هذا الحدث الدولي، من خلال تنظيمها لجناح وطني متكامل يشهد مشاركة واسعة لعدد من ممثلي الغرف التجارية الإماراتية، و14 من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الامتياز التجاري، إلى جانب جهات داعمة لرواد الأعمال مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وغيرهم، وهو ما يشير إلى الاهتمام الكبير بتطوير منظومة الفرانشايز الوطنية في الدولة وتضافر الجهود المؤسسية من أجل تعزيز حضورها إقليمياً ودولياً.

وقالت سعادة نور التميمي، رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز، أن المشاركة تمثل خطوة مهمة لترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة في قطاع الفرانشايز، مؤكدة دعم غرفة أبوظبي لجهود الرابطة في تمكين نموذج الامتياز التجاري، باعتباره نظامًا اقتصاديًا متكاملًا يساهم في خلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار، وتمكين الأفراد من الانطلاق في مشروعات تحمل نسب نجاح أعلى من المشاريع المستقلة.

وأشارت إلى أن قطاع الامتياز التجاري في الدولة شهد نمواً متسارعاً خلال العقد الأخير، وتشير التقديرات الحديثة إلى وجود أكثر من 600 شركة مانحة وما يزيد على 2000 علامة ممنوحة تعمل بنظام الامتياز، بإيرادات تجاوزت 100 مليار درهم، مع معدل نمو سنوي يُقدّر بنحو 15%.

وأوضحت أن هذه الأرقام لا تعكس فقط ديناميكية القطاع، بل تترجم أيضاً الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة، التي جعلت من التنويع الاقتصادي وتمكين ريادة الأعمال ركائز أساسية لمسيرتها التنموية.

ولفتت إلى أن هدفهم من المشاركة في المعرض هو لتمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة وواعدة، واستعراض تميزها أمام جمهور عالمي من المستثمرين، وصنّاع ومحترفي الامتياز، وفتح آفاق لبناء الشراكات وتبادل الخبرات، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.

وتسعى الرابطة عبر مشاركتها في المعرض إلى تعزيز حضورها في الأسواق التركية، حيث لا يزال انتشار العلامات الإماراتية عبر الامتياز التجاري محدوداً نسبياً.

ووفقاً لبيانات عام 2023، تعمل نحو 600 شركة إماراتية في تركيا، يتركز معظم نشاطها في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والتمويل والطاقة والعقارات، أكثر من قطاع الامتياز التجاري الاستهلاكي.

ويتزامن انعقاد المعرض مع نمو لافت يشهده قطاع الامتياز في تركيا، حيث بلغ حجم السوق نحو 50 مليار دولار في عام 2023 مع توقعات بتجاوزه 55 مليار دولار في 2024، ويضم أكثر من 3,700 علامة تجارية و66,000 منفذ امتياز، ويوفر ما يزيد على 300 ألف فرصة عمل، تتركز أنشطتها في قطاعات الأزياء وتجارة التجزئة، والأغذية والمشروبات وبعض الصناعات.

ووفقًا لمكتب الاستثمار التركي، أثبتت العلامات التجارية التركية الحاصلة على امتيازات تجارية وجودًا قويًا في الإمارات في السنوات الأخيرة، حيث تعمل أكثر من 400 شركة تركية في الإمارات في مختلف القطاعات، والعديد منها علامات تجارية تركية حاصلة على امتيازات تجارية موجهة للمستهلكين.