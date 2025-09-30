تفاهم بين "اينوك" و "دي بي ورلد" و"الموانئ والجمارك" لتعزيز قطاع الطاقة

دبي في 30 سبتمبر/ وام / وقّعت مجموعة اينوك للطاقة، مذكرة تفاهم مع "دي بي ورلد" و"مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة"، لاستكشاف فرص التعاون على المستويين المحلي والعالمي في قطاعات محورية تشمل الطاقة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة، وذلك على هامش الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" في مركز دبي التجاري العالمي.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، تمثّل هذه الاتفاقية بداية تعاون طويل المدى بين ثلاثة من أبرز الجهات المؤثرة في دبي، وتضع الأساس لشراكة إستراتيجية تمكّن الأطراف من تقييم وتطوير مشاريع تدعم مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، وتسهم في تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية للإمارة.

وُقّعت مذكرة التفاهم بحضور سعادة ناصر النيادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي والعلاقات الحكومية والشؤون العامة في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا في المؤسسات الثلاث.

وسوف تتيح هذه الشراكة تسخير نقاط القوة المشتركة للأطراف المشاركة، بما في ذلك شبكة دي بي ورلد" العالمية في مجال الخدمات اللوجستية، والقدرات التنظيمية والبنية التحتية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وخبرة مجموعة اينوك في سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بما يسهم في تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية وتحقيق قيمة مستدامة داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقال سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي والعلاقات الحكومية والشؤون العامة في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية ومهمة نحو تعزيز تكامل منظوماتنا الاقتصادية واللوجستية، ودعم مسيرة الاستدامة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية على المستويين المحلي والدولي ويدعم أجندة دبي الاقتصادية D33.

من جانبه، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك، إن هذه الشراكة الإستراتيجية مع “مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة” و"دي بي ورلد" تجسد التزام اينوك الراسخ بالتميّز التشغيلي وتعزيز مرونة قطاع الطاقة ودفع النمو المستدام.