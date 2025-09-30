أحمد بن سعيد يفتتح الدورة الـ 27 من معرض "ويتيكس"

دبي في 30 سبتمبر / وام / أكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن دبي تواصل تعزيز مكانتها الريادية في صياغة ملامح التحول نحو الاقتصاد الأخضر على مستوى العالم، برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، خلال افتتاحه الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، إن دبي أصبحت محطة إستراتيجية لاستضافة وتنظيم الفعاليات والمعارض العالمية الكبرى، لا سيما في مجالات الاستدامة والابتكار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكات الدولية وجذب الاستثمارات، وبات لمعرض "ويتيكس" دور محوري من خلال تقديمه لأفضل الحلول المبتكرة في مجالات الطاقة، والمياه، والبيئة، والتكنولوجيا، بما يدعم جهود دولة الامارات لتحقيق الأهداف الطموحة للمبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، وبما ينسجم مع إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، حيث يؤكد المعرض، الذي انطلق قبل 27 عاماً، مكانة دبي كشريك رئيس في صياغة الحلول للتحديات المناخية العالمية، ومركزاً رائداً لتطوير نماذج عمل مبتكرة تُسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ويُنظم معرض ويتيكس، من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 3,100 شركة من 65 دولة، ويؤكد هذا الإقبال الواسع مكانة دبي كمركز عالمي للاستدامة والابتكار.

وكان في استقبال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض "ويتيكس"، وسعادة ماجد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من كبار المسؤولين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: أصبح معرض "ويتيكس" الذي ننظمه بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، منصة رائدة تجمع بين الابتكار والتعاون والاستثمار حيث يتيح للشركات المحلية والعالمية المتخصصة طرح أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، والمياه، والبيئة، والاستدامة وغيرها، وعقد الشراكات الاستراتيجية، والتعرف إلى الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع نخبة من المختصين والخبراء وصناع القرار، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة في المنطقة والعالم. كما يتضمن المعرض برنامجاً حافلاً من الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين من كبرى الشركات المحلية والعالمية.

وتجوّل سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في أرجاء المعرض، حيث اطلع على أحدث الحلول المبتكرة في الطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، وأدوات التحول الرقمي، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وتفقد سموّه عدداً من الأجنحة الدولية كما اطّلع على أبرز الابتكارات المعروضة في منصات عدد من الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض منها مصدر، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وإينوك، وأكوا باور، وأمنيات، وداماك، وبن غاطي، وسيمنس، ودانواي، وصن تن، ومجموعة كابلات الرياض، وطاقة، وجلف إترنيت، وإمباور، ودراجون أويل، ومجموعة السركال، ومجموعة الغرير، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وغيرها من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.

وفي منصة هيئة كهرباء ومياه دبي، استمع سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم من معالي سعيد الطاير إلى شرح حول أبرز مشروعات ومبادرات الهيئة وأحدث التقنيات والحلول الذكية التي توفرها "ديوا الرقمية" الذراع الرقمي للهيئة.

وتشمل قائمة المشاريع والمبادرات التي تعرضها منصة الهيئة في "ويتيكس":

(مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية) أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3,860 ميجاوات، لتشكل بذلك الطاقة النظيفة نحو 21.5% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة وستصل إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030 (المخطط الأصلي 5,000 ميجاوات)، بما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 8.5 مليون طن سنوياً (المخطط الأصلي 6.5 مليون طن سنوياً)؛ والهيئة حالياً في مرحلة المناقصات لتنفيذ المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاوات، بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، ونظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1400 ميجاوات لمدة ست ساعات، ما سيجعل هذه المرحلة التي سيتم تنفيذها وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، من أكبر المشروعات على مستوى العالم التي تجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات.

(المحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة) الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وستبلغ قدرتها الإنتاجية 250 ميجاوات وتصل سعتها التخزينية إلى1,500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وتبلغ قيمة الاستثمارات في المشروع نحو 1.42 مليار درهم. وكانت قد بدأت المحطة، التشغيل التجريبي وتصدير الكهرباء تدريجياً ولأول مرة إلى دبي.

(مبنى "الشراع") المقر الرئيس الجديد للهيئة، والذي سيكون أكبر وأعلى وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم. وقد صُمم المبنى للحصول على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) البلاتينية، وشهادة النظام العالمي WELL الفضية للمباني الخضراء، وسيعتمد على منظومة تقنية متطورة تشمل إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول الطاقة المتجددة الحديثة، ما يضمن كفاءة تشغيلية استثنائية.

(مشروع محطة حصيان لتحلية مياه البحر) أحد أكبر مشاريع العالم لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وستصل قدرته الإنتاجية في المرحلة الأولى إلى 180 مليون جالون يومياً، ضمن نظام المنتج المستقل للمياه.

(برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء "سبيس دي") يسهم في رفع مستوى عمليات تطوير وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء، بالإضافة لتحسين كفاءة قطاعات الإنتاج، والنقل، والتوزيع في الهيئة، وضمن البرنامج، أطلقت الهيئة قمرين اصطناعيين نانويين: "ديوا سات-1" في يناير 2022، و"ديوا سات-2" في إبريل 2023، وتعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عملياتها.

(مشروع الهيدروجين الأخضر) الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية؛ ومنذ تشغيله، أنتج المشروع أكثر من 100 طن من الهيدروجين الأخضر، جرى استخدام الجزء الأكبر منها لإنتاج ما يزيد على 1.15 جيجاوات ساعة من الطاقة الخضراء عبر محرك يعمل بالهيدروجين، ما أسهم في خفض أكثر من 515 طناً من الانبعاثات الكربونية، كما تم استخدام نحو 11 طناً من الهيدروجين في قطاعات متعددة، من بينها تزويد السيارات الهيدروجينية بالوقود عبر محطة "إينوك" للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي.

(الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية) توفّر خدمات شحن ذكية وفعّالة تسهّل اعتماد المركبات الكهربائية وتجعله أكثر يسراً وسهولة، ومن خلال هذه المبادرة، يمكن للمتعاملين الاستفادة من خيارات شحن سريعة ومريحة وموثوقة تلبي احتياجاتهم اليومية في التنقل؛ وعلى ضوء توفر أكثر من 1,500 نقطة شحن منتشرة في مختلف أنحاء دبي، تضمن شبكة الشاحن الأخضر تغطية واسعة ومرونة عالية. تدعم المبادرة أهداف استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 من خلال تشجيع النقل المستدام والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية.

(رخصة مشغلي محطات شحن المركبات الكهربائية) يتيح ترخيص مشغّل نقاط شحن المركبات الكهربائية للقطاع الخاص إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن العامة للمركبات الكهربائية في مختلف أنحاء دبي، ويجري إصدار هذا الترخيص تحت إشراف هيئة كهرباء ومياه دبي لضمان التزام المشغلين بأعلى المعايير الفنية ومتطلبات السلامة، مع الحفاظ على الشفافية في آليات التسعير وتقديم الخدمات، ويسهم هذا الترخيص في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع المنافسة الإيجابية، وتسريع وتيرة توسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، والارتقاء بتجربة المتعاملين.

(محطة التحويل الرقمية المبتكرة جهد 132/11 كيلوفولت) تم تصميمها لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة، مع وضع معايير جديدة في التحسين الرقمي والاستدامة. تعتمد المحطة على تقنيات متطورة في مجالات التحكم والاتصالات الرقمية والأمن السيبراني ومراقبة وحماية المعدات، ما يسهم في الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء، وتأتي هذه المحطة في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية للهيئة التي تهدف إلى أن تصبح أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في جميع عملياتها الأساسية بما في ذلك إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة.

(منصة "الدردشة مع مهندس") قدّمت الهيئة منصتها التفاعلية الجديدة "الدردشة مع مهندس"، التي تتيح للمتعاملين التواصل المباشر مع خبراء الهيئة في مختلف المجالات الفنية عبر قنوات رقمية مدمجة، ما يعزز الشفافية وسرعة الاستجابة ويجعل تجربة المتعامل أكثر مرونة وسلاسة.

(الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات)، تمثل مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الإطار العالمي للاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة، وتدمج هيئة كهرباء ومياه دبي هذه المبادئ في جميع عملياتها من خلال تعزيز البنية التحتية المستدامة، وتعميق المشاركة المجتمعية، وترسيخ الحوكمة الأخلاقية، وضمان التقارير بشفافية، بما يدعم إيجاد قيمة طويلة الأمد ويعزز مكانة دبي بوصفها مدينة رائدة في مجال الاستدامة.

(مسجد الريان) أول دار عبادة في العالم تحصد شهادة "صفر طاقة للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة" (LEED ZERO) في عام 2024 وأول مسجد في العالم يحقق التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء – الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (الإصدار الرابع) (LEED v4) في عام 2021، ويعكس المسجد التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بتعزيز المباني الخضراء في دبي.

(تقنية الواقع الممتد للعمليات الميدانية) تعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي تقنيات الواقع الممتد (XR) لتطوير أسلوب تنفيذ العمليات الميدانية. ومن خلال استخدام نظارات XR المتطورة، تتمكن الفرق الميدانية من الوصول إلى البيانات الرقمية دون الحاجة إلى التواجد في الموقع، وضمان التعاون الفوري عن بُعد، واتباع خطوات إرشادية دقيقة لتنفيذ المهام. وتسهم هذه التقنية المبتكرة في تعزيز كفاءة العمليات، ورفع مستويات السلامة، وضمان دقة أعلى في أعمال الصيانة والفحص.

(شبكة التوزيع الذكية) شبكة توزيع ذكية مدعمة بالحوسبة الطرفية والذكاء الاصطناعي من خلال دمج تقنيات الاستشعار المتقدمة والأتمتة والتحكم الطرفي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح هذه الشبكة الذكية المراقبة الفورية، والكشف عن الأعطال، والتعافي الذاتي، والصيانة التنبؤية، والدمج السلس لمصادر الطاقة المتجددة، مما يحسّن من الموثوقية والمرونة وجودة الطاقة.

(القياس الصافي للأحمال بالذكاء الاصطناعي) توظّف هيئة كهرباء ومياه دبي تقنيات الذكاء الاصطناعي لاحتساب الأحمال الصافية الخاصة بالمغذيات المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة في إطار مبادرة "شمس دبي"، ويسهم هذا النهج المبتكر في رفع كفاءة تخطيط وتصميم الشبكات، ورفع كفاءة إدارة الأحمال في وقت الذروة، مع الاستفادة من العدادات القائمة دون الحاجة إلى استبدالها، وتعكس هذه المبادرة التزام الهيئة بدمج أحدث التقنيات لتعزيز كفاءتها التشغيلية وتسريع وتيرة تبنّي الطاقة النظيفة في دبي.

(مركز تشغيل شبكة نقل الطاقة) مركز متكامل يوفّر مراقبة متقدمة لشبكات الطاقة في الهيئة.

(شهادات عدم الممانعة للتقنيات التشغيلية) "شهادات عدم ممانعة للمعلومات" تدعم دمج مراقبة شبكات التكنولوجيا التشغيلية، بالإضافة إلى (لوحة بيانات شاملة) توفر رؤية شاملة للأصول الحيوية، و(نظام مراقبة مرئي) قابل للتخصيص حسب الاحتياجات التشغيلية، و(مراقبة الإنذارات عن طريق نظم المعلومات الجغرافية) بهدف الارتقاء بتتبع الإنذارات والأداء والموارد، و(مراقبة أداء الروابط) حيث تضمن موثوقية روابط التواصل الخاصة بمراكز التحكم بتوزيع الكهرباء ومراكز التحكم في نقل الطاقة، ومشروع تخزين واسترجاع المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية والذي يعد من المبادرات الإستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتعزيز الأمن المائي في دبي، حيث يتم تخزين الفائض من الإنتاج في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها وإعادة ضخها إلى شبكة المياه عند الحاجة، وعند اكتماله، سيوفر المشروع تخزين 6,000 مليون جالون واسترجاعها عند الحاجة ما يجعله الأكبر من نوعه في العالم لتخزين مياه الشرب وتوفيرها في حالات الطوارئ.

كما تشمل قائمة المشاريع والمبادرات : (رمّاس في العمل) موظف الهيئة الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتعزيز إنتاجية الموظفين، ومن أبرز ميزاته : "رماس الخاص بي" لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين، و"مُوَلّد وثائق المتطلبات" لأتمتة إعداد مستندات الأعمال، و"استخلاص الملفات" لاستخراج المعلومات من الملفات بشكل فوري، و"رمّاس المدعوم بتقنية تشات جي بي تي الجيل الرابع" وهو متوفر على مدار الساعة عبر موقع الهيئة وتطبيقاتها وواتساب وأليكسا وإنستغرام وغيرها، حيث يجيب "رمّاس" على الاستفسارات باللغتين العربية والإنجليزية، ويتعلم باستمرار لتبسيط المعاملات بسرعة ودقة.

كما تضم القائمة : (برنامج "نهجي المستدام") حيث يمكّن المتعاملين من متابعة استهلاكهم للكهرباء والمياه وتعزيز كفاءته، ويوفر البرنامج تحليلات شخصية، ونصائح عملية، وخطط كفاءة مخصصة تدعم تبني نمط حياة مستدام، ومن خلال توظيف علم السلوكيات وتقنيات تحليل البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد هيئة كهرباء ومياه دبي المتعاملين على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن استهلاكهم.

(الاستجابة الذكية) وتمكّن المتعاملين من تحديد أعطال الكهرباء ومعالجتها بكفاءة، حيث يمكن للمتعاملين من خلال الموقع الالكتروني وتطبيق الهيئة الذكي إجراء فحص ذاتي، والحصول على إرشادات فورية، وطلب الدعم الفني عند الحاجة.

(المكتب الذكي) وهو تطبيق متكامل وآمن يلبي جميع متطلبات العمل المؤسسي في منصة واحدة، ويمنح الموظفين تجربة رقمية مخصصة متاحة على مدار الساعة، بما يعزز الكفاءة والتعاون.

(موقع الهيئة الإلكتروني) منصة شاملة لخدمات الكهرباء والمياه تخدم المتعاملين والمطورين، والشركاء، والموردين، والطلاب، حيث يعكس الموقع التزام الهيئة بالاستدامة والابتكار وسعادة المتعاملين من خلال خدمات تفاعلية محدثة باستمرار.

(تطبيق الهيئة الذكي) منصة رقمية تفاعلية تقدم حزم مبتكرة من الخدمات المصممة خصيصاً للمتعاملين، والمطورين، والموردين والطلاب، ويوفر التطبيق تجربة سلسة ويضيف قيمة مستدامة لجميع المعنيين.

(سقيا الإمارات) العاملة تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، حيث تدعم مؤسسة "سقيا الإمارات" الجهود العالمية الهادفة إلى توفير مياه شرب نظيفة وآمنة للمجتمعات المحتاجة حول العالم، كما تدعم الابتكارات التي من شأنها إيجاد حلول لأزمة المياه العالمية من خلال مشاريع مستدامة وشراكات عالمية، إلى جانب إشرافها على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي.

وتصدّرت هيئة كهرباء ومياه دبي المراكز الأولى عالمياً في 12 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسة في مجالات عملها؛ وفي عام 2024، سجلت الهيئة أقل معدل فاقد على مستوى العالم في شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء، بلغ 2%، مقارنة بـ 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، كما حققت أدنى معدل فاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه على مستوى العالم، بلغ 4.5%، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الهيئة رقماً قياسياً عالمياً في معدل انقطاع الكهرباء، بمتوسط 0.94 دقيقة لكل مشترك سنوياً، مقارنة بمتوسط 15 دقيقة في الاتحاد الأوروبي.