"بيزنس فرانس": "ويتيكس" منصة لبناء شراكات جديدة والتوسع في الأسواق الإقليمية

دبي في 30 سبتمبر/ وام / أكد أكسل بارو، المدير العام لوكالة "بيزنس فرانس" في الشرق الأوسط والأدنى، أن معرض "ويتيكس" يشكل منصة تسعى الشركات الفرنسية من خلالها إلى بناء شراكات جديدة والتوسع في السوق المحلي والأسواق الإقليمية.

وقال بارو التي تغطي مهامه في وكالة بيزنس فرانس 14 دولة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال مشاركته في معرض "ويتيكس"، إننا اخترنا أن يكون مقرنا الإقليمي في دبي لما تتمتع به من مكانة محورية كوجهة للأعمال والاستثمار ومركز إقليمي للشركات الفرنسية.

وأضاف أن الجناح الفرنسي في معرض ويتيكس يضم 13 شركة متخصصة في مجالات متنوعة تشمل تقنيات المياه، ومعالجة المياه، والحلول المبتكرة، حيث يسعى بعضها إلى بناء شراكات جديدة مع نظرائها الإماراتيين، فيما يركز آخرون على البحث عن موزعين ووكلاء، إضافة إلى شركات تخطط لتأسيس حضور مباشر في الدولة.

وأشار إلى أن العديد من الشركات الفرنسية تنجذب إلى دولة الإمارات بفضل السياسات العامة المتقدمة وبيئة الأعمال الجاذبة، وهو ما يشجعها على التوسع انطلاقاً من دبي إلى باقي أسواق المنطقة.

وأكد أن العلاقة بين فرنسا والإمارات تمثل نموذجاً لشراكة إستراتيجية قائمة على الثقة والتعاون، مشيراً إلى أن الإمارات تُعد الشريك التجاري الأول لفرنسا في المنطقة، إذ وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 13 مليار يورو العام الماضي، يغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية.