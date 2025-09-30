"الموارد البشرية والتوطين" تكرم شركاءها في حملة حماية العمالة من الإجهاد الحراري

دبي في 30 سبتمبر/ وام / كرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين في حفل نظمته في مبناها بدبي، 21 جهة من شركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمساهمتهم بفاعلية في حملة "حماية العمالة من الاجهاد الحراري" لهذا العام والتي اختتمت في 15 سبتمبر الحالي، بنسبة التزام بلغت 99% من الشركات.

وأشادت سعادة دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة بجهود الشركاء في إنجاح الحملة، مشيرة الى أن التكريم يعد جزءا من منهجية الوزارة، وممارساتها المستمرة في سوق العمل، ضمن نهج الشراكة والتكامل الذي تعتمده في علاقتها مع مختلف الجهات، وتوجهاتها المستدامة للاحتفاء بشركائها، وتسليط الضوء على الممارسات المتميزة التي تعزز كفاءة تنظيم سوق العمل، وترسخ النهج الإنساني للدولة في بيئة العمل بما في ذلك سياسات حماية العمالة وفق منظومة متكاملة تستهدف توفير بيئة عمل آمنة، تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

يذكر ان حملة "حماية العمالة من الإجهاد الحراري"، تم تطبيقها للعام الـ 21 على التوالي، واستمرت لمدة ثلاثة أشهر من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، وتحظر خلالها تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة يوميا من الساعة 12.30 ظهرا حتى الثالثة عصرا خلال مدة الحملة.