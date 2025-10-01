الندوة المتخصصة لوكالات الأنباء تعقد 6 أكتوبر في برلين

برلين في الأول من أكتوبر/ وام/ تعقد أعمال الندوة المتخصصة في مجال تطوير صحافة وكالات الأنباء، يوم 6 أكتوبر الجاري في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة عدد من وكالات الأنباء العربية، إضافة إلى وكالة الأنباء الألمانية /DPA/.

وستبحث الندوة، التي دعت إليها الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية /فانا/، العديد من الأمور المتعلقة بتطوير أداء الوكالات وزيادة خبرات العاملين فيها، لمواكبة التطورات التي تحصل في مجال الاتصالات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الكيفية التي يمكن بها التقليل من الأخبار الكاذبة التي تنشرها وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسيء بشكل أو بآخر إلى مجتمعات الدول.

وتقدم عدد من وكالات الأنباء العربية والأمانة العامة للاتحاد، عدة تقارير لمناقشتها خلال الندوة بما يسهم في تعزيز التعاون مع وكالة الأنباء الألمانية.