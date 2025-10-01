"ألعاب القوى" يعتمد مشاركة 12 لاعبا ولاعبة في بطولة غرب آسيا

دبي في الأول من أكتوبر/وام/ أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، اعتماد مشاركة 12 لاعباً ولاعبة، في بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات تحت 20 سنة "بيروت 2025"، التي تنطلق غدا وتستمر حتى 5 أكتوبر الجاري بمشاركة نحو 250 لاعباً ولاعبة من 10 دول.

ويشارك منتخبنا الوطني في منافسات السرعات والوثب والرمي وإطاحة المطرقة، وتضم القائمة، مريم كريم، وعبدالقدوس أحمد، وسليمان عبدالرحمن، وعبدالعزيز عيد، وسلمى المري، واليازية طارق، وعائشة محمد، وأروى علي، وعزة ناصر، وليلى أحمد، وأمينات قمر الدين، وسعيد شعيب.

وقال سعادة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، الذي ترأس بعثة الاتحاد المشاركة في البطولة، إن هذه المشاركة تكتسب أهمية إستراتيجية، نظراً لأنها ضمن الروزنامة الدولية، وإحدى المحطات المؤهلة إلى بطولة العالم تحت 20 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل.

وأضاف أن قائمة المنتخب تضم عناصر واعدة ضمن إستراتيجية الاتحاد في تأهيل وإعداد أبطال المستقبل، للمنافسة في البطولات العربية والقارية والدولية، وفق مؤشرات فنية تؤكد القاعدة النوعية في رياضة ألعاب القوى في دولة الإمارات.