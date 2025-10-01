شراكة بين "كليفلاند كلينك أبوظبي" و"جونسون آند جونسون ميدتيك" لإطلاق تجربة منصة "بوليفونِك"

أبوظبي في الأول من أكتوبر / وام / وقّع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، إحدى مؤسسات مبادلة للرعاية الصحية، اتفاقية شراكة مع شركة "جونسون آند جونسون ميدتيك" لإطلاق تجربة منصة "بوليفونِك" الرقمية المبتكرة في ثلاث غرف عمليات بالمستشفى لمدة عام كامل.

وتُعد منصة "بوليفونِك" نظاما رقميا متكاملا لغرف العمليات قامت بتطويره "جونسون آند جونسون ميدتيك"، حيث يشمل حلولا متطورة لتخطيط الحالة الجراحية، وحضور الإجراءات عن بُعد، وتسجيل بيانات الفيديو وتنظيمها ومشاركتها بأمان، بما يتيح تمكين التعاون والتوجيه الجراحي المباشر وتحسين النتائج السريرية عبر التحليلات الدقيقة، إضافةً إلى تعزيز التعليم الطبي من خلال بيئة تفاعلية مدمجة.

وسيتم دمج نظام "بوليفونِك" في ثلاث غرف عمليات بالمستشفى، مع تركيز خاص على الإجراءات الجراحية طفيفة التوغل والعمليات المدعومة بالروبوت، وذلك على مدى عام كامل من التجربة.

وبموجب الاتفاقية، يصبح كليفلاند كلينك أبوظبي أول مؤسسة طبية في الشرق الأوسط تختبر هذه التقنية الرائدة، في خطوة تعزز مكانته في مجال الابتكار الطبي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مستقبل الرعاية الجراحية الذكية.

وأكد الدكتور جورج بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أن التعاون العالمي يشكّل ركيزة أساسية لتسريع الابتكارات الطبية، مشيراً إلى التزام المستشفى المستمر بجلب أحدث التقنيات إلى المنطقة بما ينسجم مع رؤيته في تقديم أفضل مستويات الرعاية وتحقيق نتائج علاجية استثنائية.

وأوضح أن الشراكة مع "جونسون آند جونسون ميدتيك" في مشروع "بوليفونِك" تمثل تجسيداً عملياً لهذا التوجه، كونها تمنح الفريق الطبي القدرة على تحسين الأداء الجراحي عبر التحليلات المعززة بالذكاء الاصطناعي والتعاون الفوري، بما يُحدث نقلة نوعية نحو جراحة أكثر أماناً واتصالاً.

من جانبه، أكد الدكتور جون رودريغز، رئيس معهد أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى، أن منظومة “بوليفونِك” تأتي في إطار جهود المستشفى لتوسيع قدراته في التعاون الجراحي عن بُعد وتعزيز التدريب والتعليم داخل المؤسسة الطبية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من التجربة ستتضمن مراقبة العمليات الجراحية بشكل مباشر داخل المعهد مع إتاحة النظام للأطباء المقيمين ضمن برامج التدريب، لافتاً إلى أن الأثر التعليمي والسريري سيظهر على المدى الطويل، إلا أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة قوية نحو بناء منظومة جراحية أكثر ذكاء وتكاملا.