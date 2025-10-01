معهد الابتكار التكنولوجي يطلق منصّة "منارة" للتحكّم الإلكتروني

أبوظبي في الأول من أكتوبر /وام/ أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، إطلاق منصّة "منارة" للتحكّم الإلكتروني المخصّصة للحوسبة الكمّية، في إنجازٍ جديد ضمن مجال الإلكترونيات فائقة السرعة.

وتمثل "منارة" ممكّناً أساسياً لبناء حواسيب كمية مستقبلية فائقة القدرات، بما يعزز قطاعات حيوية تمتد من الرعاية الصحية إلى الطاقة.

وتحظى الحواسيب الكمية بتقدير واسع بوصفها من أكثر الابتكارات المستقبلية تأثيراً، إذ يُتوقَّع أن تحلّ مسائل تبقى عصيّة حتى على أقوى الحواسيب الفائقة اليوم، لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب مستوى عالياً من التحكم في وحدات "البت" الكمية (Qubits)، المكوّن الأساسي لهذه الأجهزة فائقة التطور.

ونجح معهد الابتكار التكنولوجي، مع إطلاق منصة "منارة"، في إظهار القدرة على إدارة عشرة بتات كمية بدقة غير مسبوقة، ما يمهّد السبيل نحو جعل الأنظمة الكمية الضخمة حقيقة ملموسة.

وقالت د. نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، إن جوهر هذا الإنجاز يكمن في القدرة على التحكم بالأنظمة الكمية بدقة استثنائية، وإن منصة منارة تعد خطوة حاسمة نحو تطوير تقنيات كمية واسعة النطاق، تسهم في تعزيز ريادة أبوظبي عالمياً في هذا المجال الواعد.

وتؤدي إلكترونيات التحكم الكمي دور "الجهاز العصبي" للحاسوب الكمي، إذ ترسل الإشارات فائقة السرعة اللازمة للتحكم في الحالات الكمية الهشّة.

وطوّر معهد الابتكار التكنولوجي مع منصة "منارة"، نظاماً قادراً على مزامنة عدة لوحات إلكترونية بدقة زمنية أدق من 100 بيكوثانية (جزء واحد من تريليون جزء من الثانية)، وهو مستوى أساسي لتنفيذ العمليات الكمية المعقدة.

وتوفر المنصة بالإضافة إلى أدائها المتفوق، ميزة اقتصادية لافتة؛ إذ تُعد أكثر توفيراً بما لا يقل عن خمسة أضعاف مقارنة بالخيارات التجارية الحالية، الأمر الذي يسرّع التجارب ويجعل الوصول إلى القدرات الكمية المتقدمة أكثر شمولية.

ويُجسّد هذا الإعلان لحظة فارقة في إطار إستراتيجية المعهد طويلة المدى لتقديم منصة متكاملة للحوسبة الكمية تمتد عبر العتاد الصلب وإلكترونيات التحكم والبرمجيات والتطبيقات، كما يؤكد التزام أبوظبي نحو تعزيز قدراتها السيادية في المجالات التكنولوجية الناشئة ذات الأهمية العالمية.